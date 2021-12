Los Fire TV de Amazon estrenan un panel de control para el hogar conectado con Alexa

El ecosistema de hogar conectado de Alexa es uno de los más grandes del planeta, junto con el del Asistente de Google y también el del ecosistema de Xiaomi. Y está dentro de millones de hogares de todo el planeta, por lo que muchos de los que contamos con sus dispositivos buscamos siempre la manera más cómoda de poder controlarlos. Algo de lo que se está preocupando Amazon, que está actualizando sus dispositivos para contar con más medios de control de este ecosistema. Hablamos del panel de control de Alexa, que ya está presente en dispositivos como los Amazon Echo Show, pero que ahora se está extendiendo a otros modelos.

Los Fire TV mejoran su interfaz

Eso es lo que hemos podido comprobar con las informaciones que nos llegan desde Estados Unidos, y que apuntan a que la interfaz de los Fire TV Stick, que como sabéis son las llaves HDMI para poder contar con apps y juegos en un televisor que no es una Smart TV. La interfaz, que se ha visto renovada recientemente en varios modelos, tiene una nueva sección de hogar conectado, donde tendremos acceso a todos los dispositivos de este que están vinculados a nuestra cuenta de Amazon. Esto quiere decir que desde este lugar podremos encenderlos o apagarlos fácilmente, con el propio mando del Fire TV Stick.

El nuevo menú del Fire TV Stick | Amazon

De esta manera tendremos una nueva sección en el directorio superior de los Fire, que nos dará el acceso a todos esos dispositivos conectados en nuestra cuenta. De esta manera será mucho más sencillo el control de estos, si por alguna razón no nos acordamos del nombre de todos, y por tanto no podemos encenderlos o apagarlos mediante comandos de voz. Esta nueva sección cuenta con acceso rápido al encendido y apagado de luces, por otro lado, al de los enchufes o interruptores. De alguna manera están distribuidos como los solemos encontrar en la app de Alexa en nuestro teléfono, que suele contar habitualmente con este tipo de distinción entre los diferentes dispositivos que tenemos conectados a nuestra cuenta Alexa.

Otra interesante novedad tiene que ver con un nuevo panel de acceso directo a los controles de Alexa al que llegamos cuando pulsamos sobre el botón del asistente en el mando a distancia del Fire, de tal forma que no se limita tampoco a los comandos de voz, sino que además podemos acceder a ese panel de control simultáneamente. Es algo lógico, ya que no siempre nos gusta utilizar el asistente solo con comandos de voz, primero porque no siempre nos sabemos el nombre de todos los dispositivos, y segundo porque en un momento dado es más sencillo y cómodo elegir los dispositivos desde la comodidad del mando a distancia.

Como os podéis imaginar, y como suele ser habitual, de momento esta funcionalidad está disponible solo en Estados Unidos y Canadá, aunque es de esperar que podamos disfrutarla en España dentro de poco, como es lo habitual. Sin duda una buena manera de evolucionar la interfaz de Amazon en sus Fire TV, que ya de por sí ha mejorado mucho con los últimos cambios visuales.