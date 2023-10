Por fin: los HomePod reciben soporte para Youtube Music

Apple tiene una política muy particular. Y todo lo que no esté dentro de su ecosistema, queda en segundo plano. Al punto de que un básico como YouTube Music no estaba disponible en los altavoces HomePod de la compañía de la manzana mordida.

Un completo sinsentido que un servicio de música de la talla de YouTube Music no estuviera disponible con la familia de altavoces de Apple. Por suerte, traemos noticias.

Tal y como informan desde Reddit, parece que Apple por fin está lanzando el soporte para reproducir YouTube Music en la familia HomePod. Ha sido la propia YouTube la que ha anunciado desde su cuenta oficial en Reddit que por fin lanza el soporte oficial para utilizar YouTube Music en los HomePods de Apple.

Esto afecta a usuarios Premium a nivel mundial, por lo que si tienes un altavoz de Apple y estás suscrito a YouTube Music, que sepas que ahora podrás escuchar tu música preferida en este equipo.

Cómo usar YouTube Music en tu altavoz Apple HomePod

De momento no han dicho una fecha exacta, pero en principio ya podrías acceder. Para ello, abre YouTube Music y sigue esta ruta: Configuración/Aplicaciones conectadas/Conectar con HomePod. Ten en cuenta que tendrás que actualizar tu aplicación YouTube Music a la última versión para que funcione en los altavoces de tu HomePod.

Ahora, una vez lo hayas configurado, solo tendrás que decir “Hola Siri, reproduce música en YouTube Music”para comenzar. Además, podrás configurar YouTube Music como tu proveedor de música predeterminado en los Apple HomePod para que directamente ponga las canciones que le pidas.

Ya puedes comprar el nuevo HomePod. ¿Vale la pena el nuevo altavoz inteligente de Apple? | Apple

Un movimiento que llega tarde, más cuando las ventas del HomePod de primera y segunda generación han sido decepcionantes para Apple. La primera generación, lanzada en 2018, pasó sin pena ni gloria. Al punto de que Apple lo retiró del mercado en marzo de 2021.

El HomePod de segunda generación fue lanzado en enero de 2023 a un precio más económico. Pero tampoco ha tenido mucho más éxito que su predecesor. Sí que es cierto que el HomePod Mini ha vendido más, pero parece que Apple no ha superado las 5 millones de unidades de HomePods de primera y segunda generación, por lo que no es un producto que arrase precisamente.

Un producto muy caro respecto a sus competidores, con un sonido que no destaaca comparando con productos más económicos y encima con menos soporte.

Es una excelente noticia la llegada de YouTube Music a los HomePod, pero igual ya es tarde para un producto que no parece que vaya a tener mucho recorrido en el mercado.