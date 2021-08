Se filtran las nuevas cámaras inteligentes que lanzará Google este año

Google, además de ser una de las principales tecnológicas de software del mercado, también es uno de los principales fabricantes del planeta. No solo hablamos de sus móviles, sobre todo de los dispositivos inteligentes, como los altavoces o pantallas Nest, que conjugan perfectamente con las cámaras que hemos conocido ahora por parte de Google, ya que se han filtrado accidentalmente por parte de la firma de Mountain View. Hablamos de las nueva gama de cámaras de seguridad, y son varias que van a enriquecer el ecosistema de seguridad de Google, que cada vez es más amplio y diverso. Una nueva gama que de alguna manera ya nos avanzó Google hace unos meses.

Nuevos modelos de cámaras de seguridad en Google

En total son cuatro los nuevos dispositivos que se han filtrado ahora y que pertenecen al ecosistema de Google. Se trata de las Nest Cam con batería, Nest Cam con cable, Nest Cam con reflector y Nest Doorbell con batería, este último un timbre inteligente. Por tanto parece que dentro de poco la firma va a obsequiarnos con cuatro nuevos dispositivos inteligentes de su marca Nest, que como sabéis es la enseña que sustituyó en su momento a Google Home. Los modelos que se han filtrado ahora tienen un diseño bastante similar al de los modelos actuales, guardando un aspecto bastante coherente con lo que ha ofrecido hasta ahora la firma californiana.

Básicamente las informaciones apuntan a mejoras puntuales en estos modelos, como por ejemplo la conectividad USB tipo C en el timbre inteligente de Nest, que sería una de las novedades más interesantes. De momento no hay una fecha concreta, ni información adicional, ya que el lugar donde se mostraban estas cámaras solo redirigían a la página principal de la tienda de Google. No sería raro que estas nuevas cámaras y el nuevo timbre se presentaran durante el otoño, en el mismo evento que lo harán los nuevos Google Pixel 6. Y tampoco sería de extrañar que Google avance oficialmente estos nuevos dispositivos, como ha hecho con sus teléfonos, al comprobar que cada vez son más numerosas, y precisas las distintas filtraciones.

Las cámaras de seguridad y timbres inteligentes son cada vez más populares, también en el mercado español. No es raro ver muchos hogares con una o varias cámaras de seguridad, para vigilarlas cuando no estamos, incluso si es una segunda residencia. En el caso de los timbres inteligentes nos ofrecen la posibilidad de responder a distancia a cualquier persona que esté delante de la puerta de nuestro hogar. Como es habitual, el principal oponente de Google es Amazon, que cuenta con el referente de este segmento en el mercado, la marca Ring. Esta cuenta también con numerosas cámaras de seguridad y sobre todo timbres inteligentes. Así que es de esperar que antes de que acabe el año, probablemente en octubre, tengamos a estas cámaras Nest en las tiendas, aunque como ya sabéis, no precisamente a precios económicos, sino más bien todo lo contrario.