Se filtran los AirPods Pro 2, que llegarán junto con el iPhone 14

Los AirPods Pro 2 que llegarán prometen ser un cambio bastante importante, ya no solo en lo que respecta a sonido, sino también en diseño. Durante estos meses se ha especulado mucho con estos auriculares de Apple, que según señalan los rumores y el propio analista Ming-Chi Kuo, se espera que lleguen junto al nuevo modelo de iPhone 14.

Es cierto que los AirPods 3 llevan en el mercado muy poco tiempo, siendo estos una evolución un tanto continuista respecto a sus sucesores, los AirPods y los AirPods Pro. Sea como fuere, este nuevo modelo que llegará en 2022 con toda seguridad, fecha en la que será presentada el iPhone 14, traerán una novedosa tecnología y diseño para no dejar indiferentes a nadie.

Primeros auriculares de Apple con tecnología Lossless

Según el analista Kuo, los auriculares traerán el soporte oficial para Apple Lossless (ALAC), para quien no lo conozca, el audio sin pérdidas de Apple Music. Y es que esta decisión tiene mucho sentido ya que recientemente, y como anunció, a finales de 2021 todo el catálogo de Apple Music, unas 20 millones de canciones, pasaron a tener audio sin pérdidas o Apple Lossless, un formato de audio digital comprimido sin pérdida que nos permitirá escuchar la música aún en mayor calidad. En concreto, estos auriculares serían los primeros de la marca de Cupertino en contar con el formato Lossless.

AirPods 2 Pro | TEX

¿Nuevos chips para los dispositivos Apple?

El problema es que para transmitir tanta cantidad de datos habría que modificar los chips de los dispositivos Apple para poder escucharlo en alta definición y con el formato comprimido, por lo que también se esperan próximos cambios en este sentido, y ya no solo hablamos del iPhone, sino de los iPads e incluso iMac, aunque esto no son más que especulaciones y no hay ninguna confirmación actual por parte de Apple ni del propio filtrador del que hablamos en este artículo.

Además, estos Apple AirPods Pro 2 traerán un estuche de carga que emitirá sonidos para que el usuario lo encuentre, en caso de pérdida. Algo así como lo que hace la Xiaomi Mi Band cuando la pierdes y rastreas. Puede ser una opción bastante útil para aquellos que siempre andan perdiendo el estuche de los cascos, que, al ser tan pequeño, es difícil de encontrar.

Cambios en diseño

También habrá un cambio importante en el diseño, estando acostumbrados a ver los típicos auriculares con forma de bastoncillo, esto podría cambiar y tendrían un diseño en formato de ‘bala’, muy parecido y siguiendo la estela y diseño de los Beats Fit Pro, e incluso podrían tener un pequeño soporte de goma para sujetarlo a la goma, muy similar a lo que usan los Google Pixel Buds.

Como decimos, no se trata más que de rumores, por lo que habrá que esperar a que Apple anuncie oficialmente estos nuevos auriculares que marcaron un antes y un después, o bien que haya más filtraciones de fuentes fiables, como la que os hemos traído a este artículo.