Filtrado el precio de la Samsung Galaxy Fit3 en Europa

La realidad es que prácticamente lo habíamos conocido todo de la futura pulsera de actividad asequible de Samsung. El fabricante coreano tiene a punto un nuevo dispositivo que nos promete ofrecer batalla a las pulseras más célebres del mercado, como son las Xiaomi Smart Band y las Huawei Watch Fit. Y si habíamos conocido ya todas sus características, así como su diseño gracias a un gran número de fotos, ahora le toca el turno a lo poco que no había quedado claro todavía, su precio. Además lo que se ha filtrado es el precio en Europa, por lo que ya podemos considerar si es un precio justo o no.

Más detalles desvelados

Lo poco que nos faltaba por conocer de esta pulsera lo ha desvelado ahora uno de los filtradores más importantes de la escena de Samsung, entre otras, y que suele tener un porcentaje de acierto en sus predicciones muy alto. Roland Quandt ha desvelado que el precio de la Samsung Galaxy Fit3 en Europa va a ser de 69,99 euros. Un precio que es más elevado que el de sus competidores, ya que las pulseras de Xiaomi y de Huawei tienen precios inferiores a los 60 euros, aunque por poco.

Y estamos hablando de todo un wearable de Samsung. Esta pulsera no se puede equiparar por ejemplo a la Xiaomi Smart Band 8 Pro porque a pesar de tener un diseño muy parecido, no cuenta con importantes estándares de conectividad que sí ofrecen los modelos de sus competidores. Y es que esta Fit3 no tiene GPS, ni tampoco Wifi o NFC, por lo que de facto su competencia está entre las pulseras más asequibles del mercado, esas que se mueven en precios de entre los 30 y 60 euros.

Lo bueno de esta pulsera respecto de su anterior generación es que nos ofrece un diseño más similar al de un smartwatch, con una pantalla rectangular que además es a todo color. Recordemos que su predecesora tenía una pantalla OLED monocromo, y bastante pequeña, similar a las Smartband de aquellos años. Recordemos que este diseño rectangular en la pantalla de pulsera asequibles lo estrenaba Huawei con sus pulseras Fit hace ya unos años, y se ha convertido en un diseño esencial entre las pulseras de más premium de entre las más baratas.

Si comparamos este modelo con su predecesor y el precio al que llega, es mucho mejor sin ningún lugar a dudas. Aunque creemos que Samsung se guarda un As debajo de la manga, y podría tener preparado un modelo con GPS más avanzado, de la misma manera que Xiaomi nos ofrece todos los años dos variantes de su Smart Band, una equipada con ese GPS y también con NFC.

Siendo Samsung no se puede considerar ni mucho menos que esta sea una pulsera cara, todo lo contrario, todo apunta a que se convertirá en toda una súper ventas y en el wearable más asequible de la firma coreana. Su lanzamiento obviamente es inminente, ahora que las filtraciones lo han revelado absolutamente todo sobre ella.