Filtradas las novedades de los Apple Watch SE 2 y Watch 8

Todavía quedan aún más de cuatro meses para que se presenten los iPhone 14, allá por mediados del mes de septiembre. Y a su vez se espera también que junto a ellos también se estrene una nueva generación de los Apple Watch. Este año se esperan tanto la segunda generación del modelo más barato, como la octava del buque insignia de los de Cupertino. Ahora se han filtrado las primeras características de estos modelos, al menos las principales novedades que nos ofrecerán los teléfonos de Apple. Y la verdad que son interesantes y más abundantes de lo que podríamos esperar.

Novedades en el Apple Watch SE de 2022

Hoy se han filtrado varias características de estos nuevos teléfonos. Empezando por el modelo más accesible, el Apple Watch SE de 2022. Este llegaría con el mismo diseño de su predecesor, por lo que no habría cambios en este aspecto. Las principales novedades llegarían a dos características clave de estos dispositivos. Empezando por la pantalla, que en esta nueva generación tendría un modo Always On, algo ideal para la pantalla AMOLED que tiene, y que por tanto permitiría tener siempre encendida la pantalla sin agotar mucha batería. De esta forma se ganaría una funcionalidad clave para poder disfrutar del reloj.

Nuevo Apple Watch Series 7 | Apple

Pero además habría novedades en el sensor de la frecuencia cardiaca, del pulso. De hecho, el sensor mejoraría, y añadiría una de las mejores funciones de los Apple Watch estándar, el ECG o lo que es lo mismo, la capacidad para poder hacer un electrocardiograma con este reloj. Además de este estrenaría un nuevo procesador, para ser más potente, el chip S7. Y se espera que su precio sea levemente superior al de los modelos actuales, rondando los 300 euros. Lo que ya es un precio atractivo si se incluyen estas funcionalidades.

¿Y en el Apple Watch 8?

El tope de gama de Apple llegará también con importantes novedades, sobre todo en lo referente a la monitorización de nuestra salud. Porque según estos rumores, Apple podría añadir a la octava generación un sensor de temperatura corporal, como se había venido rumoreando hace ya unas semanas. Ahora estor rumores se confirman y se da por hecho que la nueva generación contará con él. Por tanto, el reloj podrá alertar de que la temperatura, ya sea por un proceso o dolencia determinado, ha aumentado por encima de lo deseado.

Es posible que con esta funcionalidad se pueda monitorizar no solo la fiebre, sino los ciclos menstruales u otras situaciones condicionadas directamente a la temperatura corporal o la actividad física. Ya hay otros dispositivos wearables como el Fitbit Sense que hacen uso de este sensor de temperatura precisamente con ese tipo de sensor de temperatura. Así que, al electrocardiograma, niveles de oxígeno, pulso o detección de caídas, los Apple Watch 8 además podrán analizar detalles muy importantes de nuestra condición física relacionada con esta condición de nuestro cuerpo. Es de esperar que los nuevos relojes se presenten en la segunda semana de septiembre, junto a los iPhone 14.