Filtradas las imágenes de unos sorprendentes AirPods transparentes

Los AirPods son los auriculares más populares del mercado, como tantos otros productos de Apple que a pesar de su elevado precio suelen copar los primeros puestos en las listas de los más vendidos. Y como es habitual, Apple no es muy agresiva a la hora de actualizar el diseño de sus dispositivos, y no suele arriesgar mucho con los cambios. Por eso nos extrañan las imágenes que se han filtrado ahora de unos presuntos nuevos AirPods que se podrían lanzar en el futuro, o que simplemente podrían ser un mero prototipo que al final no ha llegado a ningún lado.

Se filtran unos AirPods translúcidos

Sin duda nos ha sorprendido sobremanera el aspecto de estas imágenes que se han filtrado ahora, y que nos muestran el diseño de estos auriculares completamente transparentes, al menos en la mayoría de su cuerpo. La filtración ha llegado de parte de la cuenta de Twitter de Giulio Zompetti. En el mismo mensaje detalla que se trata de un prototipo de AirPods, por lo que de momento no tiene mucha pinta de que los auriculares puedan ser una posibilidad real en la gama de Apple para los próximos meses. El diseño nos los muestra desde dos perspectivas diferentes, y a priori parecen tener una cierta tonalidad azul.

Como veis, el diseño no es completamente transparente, porque justo en la parte que se acopla al oído podemos apreciar que la carcasa es la tradicional de los AirPods, y nos ofrece un diseño idéntico al actual. Desde luego es un diseño que nos recuerda mucho a los auriculares lanzados por Nothing hace unos meses, la empresa creada por uno de los fundadores de OnePlus, que se caracteriza por dispositivos con este aspecto. Pero parece, a tenor del diseño de los auriculares, que estos serían más bien un prototipo bastante veterano de los auriculares, sobre todo si tenemos en cuenta que se basan en un diseño bastante similar a los AirPods más antiguos.

Todo apunta a que se trata más bien de un descarte de diseño de la primera generación de los AirPods, o como mucho un modelo transparente creado para poder apreciar la ubicación de cada uno de los componentes, algo así como un AirPods de demostración y previo a la producción final de estos auriculares. Sea como fuere, parece bastante poco probable que Apple adopte un diseño translúcido, o que vuelva a recuperar el icónico acabado transparente de color que vimos en los iMac durante finales de los noventa y comienzos de siglo.

Pero sin duda es algo llamativo y que nos da una idea del aspecto que tendrían unos AirPods con este diseño, que sin su característico color blanco perderían mucho de su atractivo e icónico aspecto. Lo siguiente que esperamos de la marca en este aspecto es la actualización de los AirPods Pro, que podrían llegar con funciones de monitorización de nuestra salud, algo que se lleva rumoreando ya muchos meses, incluso años. Pero que de momento no se ha hecho realidad tan siquiera en la última generación de los AirPods, que se ha presentado hace apenas un par de meses.