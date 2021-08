Se filtra todo de la inminente GoPro Hero 10 Black

Las cámaras de acción ya pasaron por su edad dorada hace varios años, y de entre todos los fabricantes que apostaron por ellas, sin duda GoPro fue la más representativa. Y no hay que hablar en pasado, porque este fabricante sigue actualizando su gama puntualmente todos los años. Una gama que cuenta con las mejores cámaras de acción del mercado, y que parece se va actualizar de manera inminente con la nueva generación de la Hero Black, la cámara de acción más popular del mercado. En esta ocasión se ha filtrado prácticamente todo de esta cámara, en una filtración que aventura un lanzamiento inminente.

Así será esta nueva GoPro Hero 10 Black

La décima generación de la cámara de acción se ha filtrado por completo en Winfuture, un medio que no da puntada sin hilo a la hora de avanzar la información de nuevos dispositivos que están cerca de llegar al mercado. Y es que con el IFA celebrándose a finales de agosto y comienzos de septiembre, no nos extrañaría que esta información se base en lo que GoPro presentará en esta cita. Lo primero que hemos visto es su diseño, una cámara que se muestra desde distintas perspectivas, para mostrarnos que no ha habido muchos cambios en este aspecto, básicamente con el logo de la marca de color azul como aspecto más reconocible.

Este modelo cuenta igualmente con dos pantallas, una para la parte frontal, y otra en la trasera. Donde realmente cambia esta nueva GoPro Hero 10 Black respecto de sus predecesores es en el procesador, que ahora es el GP2, que ofrecerá un aumento del rendimiento notable, lo que nos va a traer otras características mejoradas que se ven directamente beneficiadas por este nuevo procesador. También hay un nuevo sensor en la cámara, ahora con una resolución mayor, saltando hasta los 23 megapíxeles, frente a los 20 que nos ofrecía el anterior modelo.

Uno de los aspectos que más van a mejorar con esta cámara es la estabilización de la imagen. De hecho, según los materiales de marketing que va a distribuir la firma cuando sea oficial, esperan ofrecer una estabilización a la altura de la que ofrecería un cardan, gracias a este nuevo sistema. Esta cámara permitirá contar con grabación de vídeo a 60fps con resolución 5.3K. En el caso de la resolución 4K se podrá grabar a esta calidad hasta 120FPS, así como hasta 240FPS en el caso de la resolución 2.7K. Por tanto, la cámara lenta de esta cámara se grabará con una resolución elevada mientras nos movemos en los entornos más extremos.

Esta cámara contará con resistencia al agua para sumergirse hasta 10 metros bajo el agua. La pantalla cuenta con control táctil, así como por voz. De momento no se sabe nada acerca de su fecha de lanzamiento, pero hay que dar por hecho que con la envergadura de esta filtración podemos esperar que se produzca en apenas unos días, como decimos, es muy probable que, en el IFA de Berlín, podamos conocer este nuevo modelo, e incluso alguno más.