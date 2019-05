La fiebre del scooter eléctrico llega también a los mares con MagicJet

El vehículo eléctrico es sin duda el transporte del futuro, y no solo para el transporte colectivo, sino sobre todo individual. En los últimos años se ha convertido en algo completamente normal el ver personas de todo tipo montar patinetes eléctricos o bicicletas eléctricas para llegar a su destino en la ciudad, a una velocidad casi tan rápida como la de un ciclomotor. Ahora parece que la fiebre de poder transportarse prácticamente sin esfuerzo llega también a los mares, donde el nuevo MagicJet promete ofrecer una versatilidad sin precedentes a la hora de contar con un transporte para el agua.

El "scooter" acuático que nos remolca

Este interesante dispositivo que hemos conocido ahora gracias a Kickstarter, a donde ha aterrizado para llevar a cabo su ronda de financiación, nos ofrece una manera distinta de movernos por los océanos, sobre todo si somos aficionados al submarinismo y queremos llegar antes a lugares más lejanos. Como podéis ver en la imagen, este artilugio es una especie de "Jetpack" adaptado a nuestras manos, para que podemos agarrarnos a él y desplazarnos fácilmente por las aguas, evitando fatigarnos en demasía, algo especialmente peligroso cuando estamos buceando.

Se puede pilotar a una mano | Aquabotman

Este dispositivo nos permite movernos por el agua a una velocidad de 6,4 kilómetros a la hora, lo que no es muy rápido, pero hay que tener en cuenta que estamos buceando, por lo que tampoco es recomendable ir más rápido, además esto nos sirve como complemento para nuestro ejercicio bajo el agua. Se mueve gracias a un motor de 600 vatios, mientras que ofrece una autonomía de hasta 100 minutos con una carga de su batería. Esta es de 155.4Wh, y se carga en un tiempo prudencial para que esta no se dañe durante el proceso. Como podéis imaginar, está diseñado para funcionar bajo el agua sin dañarse ninguno de sus componentes eléctricos. Otro aspecto interesante de este dispositivo, una especie de scooter individual de los mares, es que ofrece hasta tres monturas diferentes para montar nuestra cámara GoPro, gracias a las cuales podemos disfrutar en primera persona de nuestra exploración marina y luego compartirla con todo detalle en nuestras redes sociales o con amigos.

En modo de una sola hélice | Aquabotman

Un aspecto destacado de este dispositivo es que se puede utilizar de formas diferentes. Podemos pilotarlo agarrados a las dos hélices, como si se tratara del manillar de una moto, o bien desmontar el dispositivo, y surcar los mares a una mano, eso sí, con la mitad de potencia de lo que ofrece cuando están ambos unidos.

De momento aunque ha recaudado parte del objetivo, se encuentra aún lejos de él. Algo que entendemos quizás porque el submarinismo no esté al alcance de muchas personas. En cualquier caso, el precio de este gadget buceador no es demasiado elevado, siendo de unos 269 euros al cambio. Los envíos se comenzarán a hacer el próximo mes de agosto. Por tanto estamos ante uno de los vehículos eléctricos más divertidos y útiles que podemos encontrar actualmente en el mundo del transporte individual marino. Un interesante concepto que a día de hoy no tiene asegurada su subsistencia y llegada al mercado.