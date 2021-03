Ya hay fecha para la presentación de los nuevos iPad Pro, Airpods y Apple TV, ¿sabes cuál?

No es cosa de 2021 ya que en prácticamente todos los años que nos precedieron fueron testigos de la llegada de nuevos productos en el mes de marzo. O cuando menos de anuncios y presentaciones oficiales a través de keynotes que por culpa de la pandemia se han transformado en eventos online con vídeos enlatados.

El caso es que este mes de marzo de 2021 no va a ser una excepción y tendremos novedades en algunas de las gamas más celebres de los de Cupertino, como son los tablets, los auriculares inalámbricos y el STB que tienen los californianos para ver en televisión. ¿La fecha de ese evento? El día 23, martes, seguramente a partir de las 19:00h. (en España), como ya viene siendo costumbre.

¿Qué van a enseñar los de Tim Cook en el nuevo evento?

Si el año pasado, por culpa de la explosión de la pandemia en Occidente, nos quedamos sin evento de ningún tipo, este año parece que sí habrá retransmisión de un vídeo al estilo de los que tuvimos tanto en la WWDC 2020 de junio del año pasado, como en septiembre para la llegada de los nuevos Apple Watch y octubre para los iPhone 12. Tal y como ha desvelado en su cuenta oficial de Twitter uno de los leakers más prolíficos del ecosistema Apple, Jon Prosser.

Updated info from a reliable source 👇 Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV Take that however you’d like... — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

En el mismo mensaje el norteamericano descubre cuáles serán los cuatro grandes productos que veremos anunciados/remozados, y que podrían ser tanto las AirTags, como los iPad Pro de quinta generación, los nuevos Airpods 3 (no confundir con los modelos 'Pro') y otro Apple TV más, que desde 2017 no se renueva tras la llegada del modelo 4K.

Las AirTags son, de todos esos productos, las únicas que suponen una novedad y que traen a nuestros dispositivos la forma de localizar pequeños objetos de nuestro hogar para evitar que se terminen perdiendo. Estas pegatinas, o llaveros, podrán adherirse a llaves, bolsos y cualquier otro ítem que merezca ser controlado de forma permanente a través de la aplicación "Buscar" de nuestros iPhone, iPad, Mac... o lo que sea que tengamos registrado en iCloud. Además, llegarían apenas dos meses después de la apuesta de Samsung en ese mismo sector, que todo parece indicar que será uno de los que más crezca en los próximos tiempos.

Por su parte, los iPad Pro parece que se van a actualizar, no tanta para cambiar el diseño de lo visto el año pasado con los que llegaron, también, en marzo, sino para añadirles la función 5G a su conectividad móvil y, de paso, actualizar sus procesadores, etc. No hay que descartar que Apple aproveche para mostrar un tercer modelo que se sitúe por debajo de las 11 pulgadas, que es el que marca ahora mismo el tamaño más reducido.

Dejando a un lado los nuevos Airpods (de tercera generación), parece que habrá novedades alrededor de Apple TV, aunque veremos si se quedan solo en un nuevo dispositivo o si los anuncios alcanzan también a la publicación de una app para Android, lo que permitiría a los usuarios poder ver las ficciones de los norteamericanos en smartphones que no sean de Apple (actualmente se puede peros solo vía web).