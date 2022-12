¿Fallos al añadir nuevos dispositivos a Google Home? No estás solo

Google Home se ha convertido en una app esencial para muchos de nosotros. Sobre todo, quienes estamos ampliando nuestro hogar conectado casi todos los meses, con una bombilla por aquí, un enchufe por allá, podemos usar mucho tiempo la app de Google para gestionar el hogar conectado. En esta ocasión estamos hablando de que una de las funciones esenciales de esta aplicación está dando importantes problemas a los usuarios. Hablamos de nada menos que añadir nuevos dispositivos a nuestro hogar. Te contamos qué es lo que está pasando.

Imposible añadir nuevos dispositivos

Eso es lo que está pasando actualmente a muchos usuarios de la app de Google que necesitan configurar un nuevo dispositivo inteligente en su hogar. Cuando lo intentan hacer, en el momento culminante, ese en el que se debe completar la configuración, reciben un mensaje de que no se pudo realizar la operación, y de que lo intente de nuevo. Esto, que puede ser admisible una o dos veces, no lo es cuando una vez tras otras te das de bruces con el mismo fallo y compruebas que es imposible configurar el nuevo dispositivo.

Google Home Mini | Photo by Linus Rogge on Unsplash

Eso es lo que está sufriendo un gran número de usuarios de móviles Android, que está viendo cómo esta funcionalidad se está convirtiendo en algo completamente inoperativo y que no permite configurar nuevos dispositivos. Está afectando a productos de diversas marcas, por lo que todo indica que los problemas no provienen de estos productos, sino de que debe ocurrir algún tipo de problema con la plataforma de Google que rechaza a los diferentes dispositivos. Algo que nos viene a confirmar esta teoría tiene que ver con algunas soluciones que han encontrado los usuarios, aunque siempre de carácter temporal.

Posibles soluciones

Google no se ha referido a este problema, lo que no deja otra alternativa a los usuarios a buscarse la vida para poder encontrar su propia solución. Y son muchos los que en distintos foros han recomendado borrar la caché de la aplicación, e incluso desinstalar las actualizaciones, hasta dejar la app con la versión original que venía en el teléfono. De esta manera parece que en muchos casos los dispositivos se terminan configurando de nuevo. De todas formas, no es una solución 100% fiable, y por tanto muchos están esperando a que Google se pronuncie y en todo caso pueda lanzar una actualización que solucione estos problemas.

Otra alternativa que proponen algunos usuarios es realizar el emparejamiento con el nuevo dispositivo desde otro teléfono diferente, y no desde ese que nos está dando los problemas, ya que en algunos casos se especula con que estos pueden estar relacionados con el teléfono. Hace unas semanas la app estrenaba un total rediseño, que desde luego le ha sentado muy bien, y que permite usar la aplicación de una manera aún más sencilla. Habrá que esperar a alguna solución por parte de Google, ya que desde luego no es de recibo que cada uno nos tengamos que hacer la guerra por nuestra cuenta, no es de recibo en una empresa tan grande como la que hay detrás de Google Home.