Evita que se arañe la pantalla de tu Xiaomi Mi Band 5 con estos protectores

Mucho ha llovido desde la aparición de las primeras pulseras de actividad, aquellas que tan siquiera incorporaban pantalla, hasta llegar a las que tenemos hoy a nuestra disposición. Estos dispositivos no sólo llevan integradas pantallas, si no que su tamaño y definición se acercan cada vez más a las que tiene los móviles u otros wareables como los Smartwatch. Por lo que cada vez es más necesario protegerlas en todo lo posible ya que las manos son de las partes del cuerpo que más movemos, algo clave para hacerlas más susceptibles a los golpes y arañazos. Por lo que debido a esa necesidad de proteger la “pequeña pantalla” de nuestra Xiaomi Mi Band 5, dispones en el mercado de una solución muy efectiva y bastante barata, que seguro ya usas con tu teléfono móvil, los cristales templados.

Protege tu pulsera de daños | Milomdoi

Cómo elegir el cristal perfecto para tu pulsera

No es raro, ir andando y rozar o golpear sin querer alguna pared u objeto, y sin darnos cuenta producir arañazos o golpes en la pantalla de la pulsera. Es muy frecuente a pesar de que estos ya vienen con tratamientos para evitar los desperfectos en los cristales que evitan los pequeños defectos que le pueden producir los roces del día a día, pero estos no son infalibles si se tratan accidentes más virulentos como caídas. En el mercado existen gran variedad de productos, pero a la hora de elegir correctamente el protector de pantalla debes tener muy en cuenta de la compatibilidad con Xiaomi Mi Band 5, ya que su tamaño y bordes redondeados es su seña de identidad y si compramos uno que no se adapte correctamente, nos quedarán partes desprotegidas de la pantalla.

Colocar este tipo de accesorio, nos permite proteger las pantallas de los daños que puedan sufrir, sin mermar en lo más mínimo sus propiedades. En el pasado podía ocurrirnos que, al colocar un protector, nuestras pantallas podían perder algo de sensibilidad en el sensor táctil. Pero ya no supone un problema, pero siempre es aconsejable comprar productos que nos garanticen alta definición y que con ello consigamos la máxima nitidez y sensibilidad al tacto, como por ejemplo lso que podemos encontrar en Amazon, por menos de 8 euros contiene 4 unidades de estás láminas protectoras antirasguños.

Al igual que pasa cuando colocas un protector de este tipo sobre una pantalla tienes que asegurarte que está limpia y no tiene polvo, pues si nos saldrán las habituales burbujas que impiden que el protector se adapte a la perfección al cristal. La correcta colocación de estos es muy importante en estas pantallas, debido a su tamaño, ya que al no ser de gran tamaño, la información está más concentrada y puede que nos impida en gran modo la visión. Por lo tanto, si elegimos el cristal templado adecuado y protegemos nuestra Xiaomi Mi Band 5, conseguiremos mantener nuestra pulsera siempre en perfecto estado, siempre protegida de pequeños golpes y arañazos.