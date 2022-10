Evita que tu Amazon Fire TV se actualice de forma sencilla

A día de hoy, casi la totalidad de los dispositivos tecnológicos que tenemos cuentan con actualizaciones cada cierto tiempo, como el teléfono móvil, programas de ordenador y demás. El Amazon Fire TV no iba a ser menos, y de vez en cuando, es necesario que lleves a cabo su actualización. Gracias a ello, su rendimiento puede mejorar en gran medida, ya que siempre cuenta con alguna nueva función o mejora que ayuda a que la experiencia de usuario sea espectacular. Claro que hay quienes prefieren no actualizar porque hay ciertas cosas que pueden no gustarles. Un claro ejemplo lo podemos ver en la última de las actualizaciones del Amazon Fire TV, el cual desactiva el uso de launchers. Por lo tanto, si no quieres este cambio en tu dispositivo, te mostramos cómo conseguirlo.

A diferencia de cómo se hace en un teléfono móvil, en un Amazon Fire TV no se puede deshabilitar pulsando un botón sin más. Y es que este va conectado a Internet, y de forma automática busca si ha llegado un nuevo firmware. Eso sí, esto no quiere decir que no haya forma de lograrlo, lo único es que no es tan fácil como en un teléfono móvil.

Desactiva las actualizaciones automáticas del Amazon Fire TV

En el caso de tener un nuevo Amazon Fire TV, lo que vas a tener que hacer es un pequeño truco durante la instalación, de forma que la última actualización no llegue también, y el dispositivo trabaje creyendo que no tiene conexión a Internet. En el caso de que ya tengas este dispositivo, y no quieras tener esta actualización, tan solo vas a tener que reiniciarlo para comenzar con el proceso desde cero.

Para ponerte las cosas mucho más sencillas, te dejamos con los pasos que debes seguir. Eso sí, debes tener una forma con la que poder desconectar el acceso a Internet.

Empieza instalando como lo harías normalmente tu Amazon Fire TV accediendo al WiFi de tu hogar.

Llegará el momento en el que el asistente indique que va a revisar si hay actualizaciones, y es entonces cuando deberás desconectar el WiFi, para lo cual lo mejor y más fácil es desconectar el router.

Hecho esto, tendrás que pulsar en los botones del mando Menú y Atrás al mismo tiempo hasta que veas que aparece la función VoiceView.

Cuando aparezca esta, tendrás que soltar los botones y pulsar otra vez en el botón Atrás para salir.

Al llevar a cabo esta acción, no buscará las actualizaciones que pueda haber, y pasará al registro habitual, para lo cual tendrás que volver a conectar el WiFi.

Cuando la sesión de Amazon se inicie, desconecta una vez más el Internet hasta que aparezca la pantalla inicial de la interfaz de usuario del Amazon Fire TV.

Si has seguido todos los pasos, podrás usar tu dispositivo como siempre, sin la última actualización.

