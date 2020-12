Evita que tu altavoz Alexa desvele a otros tus compras navideñas con regalos sorpresa

Estamos en plenas fechas navideñas, a las puertas de la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes. Tres fechas en las que indistintamente muchos españoles hacen regalos, mayoritariamente sorpresa, a sus personas más cercanas. Y con la llegada de las nuevas tecnologías podemos disfrutar de muchas ventajas para hacer las compras y encargar los regalos a Papá Noel o Los Reyes Magos. Pero también hay otras funciones que nos pueden crear un problema de calado durante estas fechas. Y nos referimos a una funcionalidad de Alexa, que aunque es muy útil a lo largo del año, puede convertirse en toda una bomba de relojería durante estas fiestas. Hablamos de las notificaciones de entregas que suele hacer normalmente el asistente.

Evita desagradable sorpresas con Alexa

Cuando hablamos de las notificaciones lo hacemos de esas en las que el aro del altavoz de Echo se viste de amarillo. Puede darse esa situación en la que después de haber hecho alguna compra con un regalo sorpresa, salte la notificación de su entrega en el altavoz. Y si para rematar la faena a la persona receptora del regalo le da por preguntar las notificaciones pendientes a Alexa, lo más probable es que le desvele el contenido del regalo de la manera más inocente, lo que arruinaría por completo la sorpresa del regalo. Así que si quieres evitar que el asistente de Amazon te arruine el regalo navideño, puedes optar por hacer lo siguiente en los ajustes del asistente de la tienda.

Para ello debemos desactivar las notificaciones de compra en el asistente Alexa, algo que se puede hacer de la siguiente manera:

Accede a la tienda de Amazon

Entra en “Cuenta y listas”

Dirígete a “Alertas por correo electrónico, mensajes, anuncios y cookies”

Pulsa sobre “Notificaciones de compra de Alexa”

Desactiva las dos opciones en el apartado “Listo para entrega” o “Entregado”

Las opciones que hay que desactivar | Tecnoxplora

De esta manera durante el tiempo que estén desactivadas estas notificaciones no volveremos a ver ninguna notificación de este tipo y por tanto no se romperá el secreto detrás de esos regalos, que es de esperar en todo presente, ya sea navideño o de otra índole. Una vez que hayan pasado las fechas navideñas, u otras en las que sea mejor guardar el anonimato de nuestras compras en la tienda online. Y os contamos esto porque es algo que por defecto suele estar activado cuando estrenamos a Alexa y comenzamos a utilizarla.

Por lo que si quieres evitarte momentos de tensión derivados de un posible descubrimiento de los regalos por parte de sus receptores, no lo dudes y desactiva estas funciones. Siempre tendrás la opción de recuperarlas cuando haya pasado la fiebre consumista de estos días. Cuando estamos fuera de estas fechas, es una opción que siempre deberíamos tener activada, porque nos recuerda todas aquellas compras que se entregarán durante el día, por lo que no se nos escapará ninguna, y en caso de que finalmente no se entreguen, podremos saberlo al instante. Es una buena función, que mientras no se mejore para evitar esas situaciones, es mejor desactivar estos días.