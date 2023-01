LG estrena en España un monitor con aspecto único

Los monitores para nuestros PCs son dispositivos bastante comunes, muchos de nosotros tenemos alguno en casa para acompañar al ordenador. Y a veces da la sensación de que son todos iguales, o casi, porque no nos fijamos mucho en sus características, pero no es así. Porque en este caso tenemos el mejor ejemplo ante nosotros, ya que LG ha presentado en España su último y más avanzado monitor. Se trata del nuevo LG DualUP Ergo. Y es que lo de Dual tiene todo su sentido, ya que precisamente su encanto radica en que tiene el doble de tamaño que un monitor normal, pero no a lo ancho, sino vertical, por lo que desde luego es diferente a todo lo que conocemos.

Presume de diseño y una gran superficie de trabajo

Este monitor desde luego no pasa desapercibido por muchas razones, y la primera es su relación de aspecto, ya que es de nada menos que 16:18, por lo que es algo más alto que ancho, algo que sin duda en entornos profesionales puede ser especialmente útil en la edición de determinados contenidos o en su visualización. Este cuenta con una resolución SDQHD de 2560 x 2880 píxeles. La tecnología es Nano IPS, y gracias a su relación de aspecto podemos disfrutar de la misma superficie que en dos monitores con relación de aspecto de 16:9.

LG DualUP Ergo | LG

Con este formato se obtiene hasta un 36% más de campo de visión respecto de un monitor tradicional. De esta manera se consigue tener una superficie de pantalla donde es sencillo poder estar editando dos archivos a la vez, dos contenidos diferentes, lo que ahorra mucho tiempo en el día a día de los profesionales.

Más ergonómico

Un monitor que además es realmente cómodo para trabajar, ya que cuenta con un brazo completamente ergonómico. Su principal ventaja es que gracias a él contamos con más espacio en el escritorio, ya que no hay una gran plataforma que pueda restarnos esa superficie de la mesa. En su lugar tenemos un brazo que se puede dirigir con total facilidad hacia donde sea necesario, ya sea para adaptarlo a las peculiaridades de nuestro escritorio, o bien para que podamos enseñar a otras personas nuestro trabajo desde una perspectiva diferente.

LG DualUP Ergo | LG

Con este brazo Ergo podemos modificar fácilmente la retracción, extensión, ajuste en altura e inclinación, pivote y giro del monitor con el mínimo esfuerzo. Integra un sensor de luz ambiental, que permite adaptar la visualización de la pantalla a la luz que nos rodea en todo momento. Por lo que si trabajamos con luz natural tendremos un mayor brillo de pantalla cuando sale el sol, y se reducirá cuando caiga la noche. Y todo ello sin tener que manipular parámetro alguno de los ajustes del monitor. Además, ofrece la función PiP para mostrar dos fuentes al mismo tiempo, así como un conector USB tipo C capaz de cargar con una potencia de hasta 90W. Integra altavoces de 7W de potencia Waves MaxxAudo. Un monitor que ya podemos comprar en España por un precio de 749 euros.