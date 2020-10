Con estos timbres puedes contestar a tu cartero a miles de kilómetros de tu casa

Los timbres también han dado un enorme salto digital en los últimos años. Hoy en día contamos con alternativas para atender, o no, a las llamadas a la puerta de nuestra casa cuando estamos lejos de ella. Gracias a los avances en la tecnología podemos decidir si queremos o no atender a las llamadas a nuestro timbre. Cada vez más este tipo de dispositivos son habituales en nuestros domicilios, por su precio que pocoa poco va siendo más asequible, su fácil instalación y la calidad del servicio hacen ellos una opción muy interesante para nuestros hogares.

Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir

Este tipo de gadgets nos permiten atender a las llamadas incluso cuando nos encontremos fuera de casa, podemos ver quién está llamando a nuestra puerta y responder a la llamada en la distancia a través de nuestro teléfono móvil. Realmente son cámaras de vídeo con un botón que hace las veces de timbre. Pero para ello lo primero que debemos tener en cuenta y muy importante es disponer de una red Wifi, puesto que todos estos dispositivos funciones a través de este tipo de conexión. Otro aspecto es si vives en una vivienda unifamiliar, que podemos situarlos en la puerta principal puesto que son resistentes a las inclemencias del tiempo o en un bloque de pisos, que en este caso sólo podrás instalarlo en la puerta de entrada y no en la puerta del portal, si lo que quieres es responder a las llamadas al timbre de forma individual. El tipo de instalación que requiere y si tenemos o no instalación previa. Hay modelos que nos permiten directamente sustituir un timbre por otro sin necesidad de hacer nada, otros que necesitamos un adaptador de corriente para poder ponerlos a funcionar o los que no necesitas instalación eléctrica previa ya que disponen de baterías.

Elige el mejor timbre inalámbrico para tu casa | Ring

A veces cuando creamos un hogar inteligente, no nos fijamos si los dispositivos que vamos a añadir son compatibles con los que ya tenemos. Este aspecto es muy interesante a la hora elegir qué dispositivo comprar ya que escoger dispositivos que sean compatible entre sí, aumenta las opciones y uso de los mismo. Por ejemplo, Ring Video Doorbell, el timbre inalámbrico más carismático, es compatible con Amazon Alexa. Mientras que el Nest Hello, la apuesta de Google, es compatible con todos sus dispositivos Nest y por tanto con el asistente de Google. También podemos encontrar modelos compatibles con los principales asistentes de voz, como pueden ser el Xiaomi Zero Video Doorbell, que como el resto de la mayoría de productos de la marca suele ser compatible con ambos asistentes de Google y Amazon.

contesta al cartero a miles de kilometro de tu casa | Google

Con frecuencia este tipo de timbre es utilizado en el exterior por lo que dispone de una cámara con calidad Full HD nos proporciona una visión clara y con suficiente detalle, compensar los cambios de luminosidad del entorno o incluso LEDs infrarrojos para ver en la oscuridad son algunas de las características indispensables para poder identificar a los visitantes. Aunque en este apartado de la cámara, hay que hacer hincapié en el ángulo de visión ya que, si apostamos por uno con un ángulo amplio, podremos no solo ver a la persona que se coloca enfrente, sino que podremos controlar todo el entorno de nuestra calle o el descansillo.

Además, también podremos controlar los movimientos entorno a la entrada a nuestro domicilio, estos dispositivos suelen incluir entre sus funciones detectores de movimiento, con lo que cada vez que alguien se encuentra en su radio de acción activa la cámara y queda registrada la actividad, independiente o no hayan pulsado el botón de llamada. Esta función puede configurarse en algunos modelos de este modo podremos ajustar el nivel de actividad de este. Por último y no menos importante antes de comprar uno de estos timbres, es revisar los servicios que ofrece, pues algunas de las funciones pueden ser de pago, como el reconocimiento de caras familiares, alarmas o almacenamiento en la nube.