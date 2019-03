Estos materiales prometen ser la protección definitiva para tu móvil

Imaginemos un carpintero clavando un clavo. Peor aún, una persona que no tiene ni idea de carpintería en la última fase de clavar un clavo, cuando hay que ponerse serios y golpear repetidamente. Si ese maldito pincho metálico se niega a entrar hasta el final hay que acelerar el ritmo de los martillazos, y también su intensidad.

Así, con esa cadencia de golpeteo resonaba un martillo en los pasillos del pasado Mobile World Congress de Barcelona. No había nadie reparando un stand o armando una nueva estructura: el martillo lo sostenía un tipo sonriente detrás de un mostrador y no, no sonreía porque el objeto de su flagelación era un móvil y estuviera experimentando ese placer travieso de romper cosas que no se deben romper (y menos en un foro así).

La persona que martilleaba pertenecía a PanzerGlass, una empresa danesa que ha creado un protector para smartphones capaz de resistir hasta los golpes más traumáticos. Ni siquiera los intentos de arañar el móvil con instrumentos cortantes hacen mella en el producto de PanzerGlass. La compañía ya vende sus protectores, que están hechos de vidrio templado de forma que sea nueve veces más duro que un cristal convencional.

Protector | PanzerGlass

Ésta no es la única compañía que se ha lanzado a desarrollar protectores ultrarresistentes para smartphones. Otro de los proyectos es LiquidNano, que se financió gracias a un crowdfunding y ahora vende su producto al público.

LiquidNano se comercializa en forma de una sustancia líquida de cierta densidad que se aplica sobre la pantalla del móvil. El material se acopla y al quedarse fijado dota al terminal de una capa protectora de gran resistencia, que se hará efectiva 24 horas después de aplicada la crema.

La compañía promociona su producto también a base de martillos, lanzamientos del móvil, intentos de arañazos e incluso atropellos con un coche (en este caso lo de menos sería el daño a la pantalla). Los efectos de esta protección líquida que el propio usuario tiene que aplicar duran, según la empresa, hasta cinco años.

En la misma línea apunta la compañía ProtectPax, que también promete resistencia a los martillos y a otras maldades que sirven para poner a prueba la resistencia de una pantalla. La empresa describe su material como un “cristal líquido”, que está compuesto por nanopartículas de dióxido de titanio.

ProtectPax también se ha financiado por crowdfunding, aunque Indiegogo -el sitio donde lanzó su campaña- la ha detenido para revisar el producto de la compañía y asegurarse de la fiabilidad de sus anuncios. Veremos si puede unirse al club o se queda en un intento.