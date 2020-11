Esterilizadores para el móvil que puedes comprar por menos de 20 euros

Cuando el COVID-19 aún no se consideraba una pandemia, y todavía no nos habíamos enfrentado al confinamiento domiciliario, comenzamos a fijarnos de reojo en esos dispositivos que habíamos visto con cierta extrañeza en el mercado chino durante los últimos años. Los purificadores de aire, humidificadores o esterilizadores no eran habituales en nuestros hogares por entonces, aunque ahora para bien o para mal han llegado para quedarse. Si por el mes de marzo se hacía realmente difícil encontrar un esterilizador para nuestros móviles en tiendas como Amazon, ahora encontramos decenas de ellos, y muy baratos, y más en pleno Black Friday. Algo que refleja la importancia que le estamos dando ahora a estos dispositivos para luchar frente al COVID-19. Hoy repasamos algunos de los más baratos.

Esterilizadores para el móvil baratos

Nos hemos fijado en varios modelos que tienen un precio bastante ajustado, a la vez que buenas valoraciones de los usuarios, algo necesario sobre todo en este tipo de dispositivos. Hablamos de que son para el móvil, pero en realidad se puede esterilizar todo objeto que quepa dentro de sus dimensiones. Tenemos uno por 19,99 euros que nos ofrece básicamente un tamaño para albergar teléfonos móviles con pantallas de 6.5 pulgadas, por lo que es compatible con la mayoría de teléfonos en el mercado actualmente. Con un solo botón comienza la desinfección gracias a los rayos ultravioleta, un proceso que dura alrededor de cinco minutos.

Esterilizador de móviles hasta 6.5 pulgadas | Lacmisc

Este otro es aún más barato de hecho supera por poco los 15 euros, y nos ofrece la misma funcionalidad. También permite la desinfección de móviles de hasta 6.5 pulgadas, por lo que caben la gran mayoría de los que hay en el mercado. Este dispositivo además incorpora función de aromaterapia, que permite añadir perfume o aceites esenciales para que además de esterilizar el teléfono, también huela bien cuando lo saquemos de esta caja esterilizadora. También utiliza la luz de rayos ultravioleta para esterilizar por completo cualquier objeto que dejemos en su interior durante cinco minutos.

Esterilizador de móviles con aromaterapia | Jelong

Un precio inferior a los 20 euros tiene también este otro esterilizador, que nos ofrece unas dimensiones algo más generosas, pudiendo albergar teléfonos de hasta 7 pulgadas. Por tanto es un dispositivo algo más grande que los demás que hemos visto. El funcionamiento es el mismo, y con la luz de rayos ultravioleta puede desinfectar por completo cualquier objeto que quepa en su interior. En este caso se tardan 6 minutos en desinfectar por completo los objetos que introduzcamos en su interior. Este dispositivo cuenta con un sensor de movimiento que apaga la luz de rayos ultravioleta cuando se abre la tapa. De esta manera se evita cualquier daño accidental en los ojos que podría suponer la exposición directa a la luz UV.

Esterilizador de móviles hasta 7 pulgadas | Agrado

Todos estos esterilizadores se alimentan con un cable USB que podemos conectar perfectamente al cargador de nuestro teléfono móvil, por lo que además es un dispositivo bastante sencillo de utilizar. Lo mejor es tenerlo siempre en la entrada de casa, para dejar en su interior todos los objetos susceptibles de haber podido estar en contacto con el virus para desinfectarlos fácilmente.

*Los precios de este artículo son los que hay en vigor en el momento de la publicación de esta noticia