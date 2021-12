Este sería el aspecto final del Xiaomi 12

Quedan apenas tres semanas para que Xiaomi presente su móvil más potente, el que se convertirá en el buque insignia de la marca en 2022. Se trata del Xiaomi 12, un móvil que no solo perderá el apellido “Mi” por el camino, sino que además verá cómo se convierte en uno de los más potentes del mundo. Todo ello tras anunciarse oficialmente que será uno de los primeros móviles en contar con el procesador Snapdragon 8 Gen 1, que será el más potente para un móvil Android el próximo año, con el permiso del MediaTek Dimensity 9000. Ahora conocemos cuál será su aspecto, y la verdad que nos parece algo más conservador que otros años.

Sin riesgos en el diseño

Esa es la sensación que nos invade al ver la imagen que se ha filtrado ahora, y que nos muestra el diseño que tendría este nuevo teléfono de alta gama. La imagen se ha compartido en una cuenta de Twitter, a la vez que nos pregunta si realmente estamos ante este teléfono. Y la verdad es que la pregunta entendemos que es retórica, porque de lo contrario no sería necesario pregonarlo en las redes sociales. Como se puede ver en la imagen, estamos ante un móvil con un diseño atractivo, pero que ni mucho menos es rompedor o revolucionario, como podríamos esperar de un móvil de alta gama.

Lo más llamativo es el sensor principal, que tiene un tamaño bastante grande, pero que no es algo que no hayamos visto en otros móviles, como por ejemplo algunos Vivo de alta gama. Se puede apreciar que el sensor principal es de 50 megapíxeles, por lo que entendemos que se trata del Xiaomi 12 estándar, tan siquiera estaríamos hablando del Ultra, que entendemos tendrá una cámara de fotos de mucha más envergadura, se especula con un sensor de hasta 200 megapíxeles. El resto del módulo trasero de cámara lo completarían un sensor macro, y un ultra gran angular, por lo que no habría un sensor de profundidad, y seguiría la tendencia de otros fabricantes de ir reduciendo poco a poco el número de sensores en las cámaras, porque es verdad que muchos ni se utilizan.

Si nos fijamos en la parte delantera, vemos una pantalla con una leve curva en los laterales, así como una cámara perforada en la parte superior, que no parece demasiado grande, con un tamaño bastante contenido. Sin duda un móvil bonito, pero que con este aspecto podría pasar también como un teléfono de gama media premium, por lo que no parece que sea un móvil que en este aspecto vaya a dejar huella. Sin duda la gran baza de este modelo estándar será el nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 1, que será el más potente de 2022, y llevará al rendimiento de este teléfono a superar el millón de puntos. Debería presentarse a finales de este mes, probablemente la última semana del año, y junto al esperado MIUI 13, la capa de personalización de Xiaomi.