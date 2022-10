Este será el primer plegable de Apple, está más cerca de lo que pensabas

Hoy os hemos contado que Motorola ya está trabajando en uno de los móviles plegables más sorprendentes que vamos a conocer en los próximos años. Con los teléfonos plegables ya consolidados en el mercado, es el momento de conocer otros dispositivos que también se puedan plegar gracias a las pantallas flexibles. Ya conocemos portátiles como los de Lenovo, y Samsung nos ha demostrado también que es capaz de crear grandes pantallas enrollables. Pero son muchos los que esperan todavía un movimiento en este sentido por parte de Apple, y ahora conocemos nuevas informaciones que apuntan a ello.

El iPad será el primer plegable de Apple

Todos esperamos con ganas la llegada de un iPhone plegable, pero parece bastante claro que este dispositivo se va a hacer de rogar todavía varios años. Lo que no tardaría tanto en estrenarse es el primer plegable de la marca californiana, que no sería un móvil, sino una tableta. De hecho, sería un nuevo modelo de iPad el que se estrenaría por primera vez con una pantalla plegable. Esto es al menos lo que cree un analista cercano al entorno de Apple, que ha hecho sus previsiones al respecto para la firma de Cupertino.

Este analista es Ben Wood, el jefe de investigación de CCS Insight, que en una entrevista a CNBC ha asegurado que actualmente no tiene sentido para Apple lanzar un iPhone plegable. Pero que todo apunta a que probarán suerte en este segmento plegable primero con un iPad de este formato. Esto ocurriría en 2024 como muy pronto, y en el caso del iPhone, no deberíamos esperar un modelo plegable hasta 2025 como mínimo. Y es que este analista recuerda que Apple no se va a arriesgar a lanzar un dispositivo plegable ahora, con todo lo que ello supone, primero por los desafíos técnicos que comporta y sobre todo de fiabilidad.

Y también por el posicionamiento del propio dispositivo de cara al resto de la gama de iPhone. Según este analista el nuevo plegable de Apple tendría que ser tremendamente caro para poder posicionarse por encima de los modelos Pro Max. Calcula que debería llegar al mercado con un precio de aproximadamente 2500 dólares, lo que podría disparar su precio en países como España hasta los 3000 euros, algo fuera de toda lógica. Por otro lado, sí tiene más sentido la llegada de un iPad plegable, que podría revitalizar la gama de tabletas y dar como resultado un híbrido entre el iPad Pro y el MacBook Pro.

Ya hemos visto en el caso de Lenovo el juego que puede dar una pantalla plegable en un ordenador portátil o tableta de gran tamaño. Y quizás por ahí podría explorar Apple el mercado de los plegables sin meterse en un jardín del que no pueda salir. Como recordaréis, aunque ya se ha recuperado completamente y consolidado como líder del sector de plegables, Samsung tuvo graves problemas de calidad con la primera generación del Galaxy Fold, algo que ha desaparecido por completo en las últimas generaciones de este modelo.

