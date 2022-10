El iPad podría convertirse en una pantalla inteligente con este accesorio de Apple

Que una tableta se convierta en una pantalla inteligente no es nada nuevo. Es algo que han explorado fabricantes como Lenovo, que han lanzado tabletas con un dock o base que tenía Alexa integrada, y que por tanto la convertía en una pantalla inteligente. Pues bien, ahora este concepto podría estar en camino también para los iPads. Eso es al menos lo que se ha deslizado ahora en nuevos rumores, que apuntan directamente a que Apple podría estar desarrollando algo en este sentido, un hardware específico para ello. Vamos a conocer todo lo que podría estar por llegar sobre la tableta más popular del mercado.

¿El mejor accesorio para el iPad?

Ha sido uno de los analistas más cercanos a Apple, Mark Gurman, el que ha desvelado algo que desde luego no esperábamos. Y es que los de Cupertino estarían trabajando en un nuevo accesorio para estas tabletas, que podría cambiar por completo la perspectiva que tenemos de ellos. Todo apunta a que este dispositivo sería uno de esos que os hemos enumerando antes, y que básicamente convertiría la tableta en una pantalla inteligente, lo que debería implicar que el propio dock integrara algún tipo de altavoz, ignoramos la potencia, pero para hacer de esta experiencia algo más parecida a la de una de estas pantallas.

Se había hablado de hecho en las últimas semanas de que estaría en camino un HomePod en forma de pantalla inteligente, lo que quiere decir que sería un dispositivo bastante similar al que tendría la tableta con este nuevo accesorio de Apple. Como decimos no suena nada descabellado, ya que en los últimos años han sido muchos los ejemplos que nos han mostrado cómo una tableta puede convertirse en una pantalla inteligente con el accesorio adecuado. En esta ocasión se trataría de una base con un altavoz incorporado, siendo Apple esperamos la mayor calidad posible de sonido, por supuesto espacial.

Y lo normal es que una vez coloquemos el iPad sobre la base la interfaz de la tableta se transforme para mostrar información cuando está bloqueada sobre esta base, y nos muestre información contextual, así como fotos como si se tratara de un marco para estas. Podría tener sentido tanto que Apple estuviera trabajando en un HomePod en forma de pantalla inteligente como este accesorio, ya que todo nos llevaría a lo mismo, seguramente a una versión de iPadOS específica para pantallas de este tipo.

Sea como fuere se trataría de un accesorio que podría dar mucho juego a los usuarios de estas tabletas, ya que permitiría darles uso precisamente cuando no las estamos utilizando. Eso sí, podemos imaginar que, tratándose de Apple, este accesorio no seria económico, y lo normal es que tuviera un precio de varios cientos de euros. En cualquier caso, son rumores, y de lanzarse, no debería ser mínimo hasta la próxima primavera, cuando Apple suele lanzar nuevos modelos de tabletas, incluyendo los iPad Pro.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Truco para hacer que tu iPhone y iPad funcionen más rápido