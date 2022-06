Este recordatorio para tu wearable evitará que te quemes al sol

El verano es la época ideal para disfrutar de las vacaciones al aire libre, pero esto lleva consigo la exposición continua a los rayos del sol y esto puede causarnos a la larga problemas de salud. Hace unos días hablábamos de la importancia de conocer los grados de exposición a los que estábamos expuestos. Hoy lo haremos de la importancia de ponerse crema solar y qué hacer para que no se nos olvide.

No te olvides de la crema solar

Independientemente de que nos encontremos en la playa o en la montaña si vamos a pasar durante largos periodos de tiempo expuestos a la luz solar lo más recomendable es usar factor solar para protegernos. Sobre todo, en los días en los que la incidencia de los rayos Uva supera ciertos límites. Esta recomendada la aplicación de crema solar en cantidad suficiente cada dos horas o después de cada baño.

Esto es algo muchos no hacemos bien por desconociendo, por olvido o por que perdemos la noción del tiempo, pero hay una manera muy simple de recordárnoslo. Los dispositivos móviles y los asistentes de voz permiten programar recordatorios recurrentes que nos ayuden a que no se nos pasé volvernos a poner crema. Estos recordatorios saltan en la pantalla de móvil en el momento justo en que nos estamos bañando o no lo escuchamos. Para evitar esto podemos hacer uso de nuestros relojes inteligentes y pulseras de actividad.

Pulsera y relojes nos recuerdan que el uso de la crema solar | Foto-de-Andres-Urena-en-Unsplash

Es probable que no nos las quitemos para realizar estas actividades ya que al ser resistentes al agua solemos meternos en el agua con ellas. Por lo que es muy buena idea activar las notificaciones o los recordatorios en ellas. Podemos programar los recordatorios y que nos avisen a través de las notificaciones en la pulsera.

De este este modo cada vez que haya un recordatorio vibrará la pulsera avisándonos de que debemos volver a ponernos crema para el sol. Algunos de estos dispositivos también disponen de recordatorio o alarmas que podemos programar periódicamente para que llegado el momento recibamos la notificación en nuestra muñeca. Así independientemente de donde nos encontramos ya sea tumbados tomando el sol o disfrutando de un refrescante baño, seamos conscientes de que ha llegado el momento de volver a embadurnarnos de crema y evitar los peligros del sol.

Esto además podemos compaginarlo con otros avisos que nos recuerdan que debemos mantenernos hidratados y beber agua. Además de protegernos del sol con crema solar, debemos tener en cuenta otras recomendaciones como usar sombrero o cubrirnos para evitar las quemaduras solares. Además de evitar exponernos a los rayos del sol en las horas centrales del día en las que la incidencia de los rayos solares es mayor. Por último, no está de más consultar ya sea a través de aplicaciones móviles o preguntando a los asistentes de voz el grado de radiación máxima que se alcanzará a lo lardo del día para extremar las precauciones en el caso estrictamente necesario.