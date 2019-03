Este ratón con forma de anillo detecta tus gestos en el aire

Está claro que los wearables se han puesto de moda. Existen de todo tipo, y ahora también los anillos quieren ser un 'must' de la temporada tecnológica. El Mycestro Wearable Mouse se une a la fiesta de los complementos geek para traer un ratón que colocas en tu dedo y funciona detectando los movimientos de tu mano en el aire.

Para que funcione debes primero ponértelo en el dedo índice, después posar el pulgar sobre él y el ratón sabrá que está listo para funcionar. Mientras tu pulgar no lo toque, no detectará ningún movimiento.

Este singular ratón cuenta también con los clásicos botones de un mouse tradicional. El botón izquierdo, derecho y el central, que hacen las funciones a las que ya estamos acostumbrados. Los debes pulsar también con el pulgar para que el ratón no deje de funcionar. Además, también hace 'scroll' al deslizar tu dedo gordito a lo largo del ratón-anillo.

Según sus creadores, el Mycestro es ergonómico y muy cómodo de usar. Puedes estar cómodamente sentado ya que funciona sin ningún problema tanto si tienes el brazo sobre la mesa, apoyado en el antebrazo de tu silla, debajo de la mesa o incluso caminando por la oficina o por tu casa. La única condición es que no estés a más de 9,1 metros del dispositivo hardware que se conecta al puerto USB de tu ordenador y que es a dónde llega la señal del ratón.

El ratón Mycestro lo puedes usar incluso si alternas teclado y ratón, lo cual es la mar de habitual. Mientras no toques el lugar de los botones con tu pulgar, el ratón no detectará ningún movimiento. Además, no es especialmente pesado –menos de 15 gramos- por lo que no te resultará molesto escribir con él colocado en tu índice. Eso sí, ocupa gran parte de la zona final del dedo.

El modelo, que por ahora está a la venta en blanco y para la mano derecha -mala noticia para los zurdos-, viene además con un cable USB para cargarlo.

Puedes usar este ratón en equipos configurados para pantallas múltiples y en situaciones donde la luz sea más tenue. El Mycestro Wearable Mouse está listo para funcionar en sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux y su precio es de unos 140 euros.