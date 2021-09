Este portabidones con GPS protege tu bici de los ladrones

Si un mercado ha explotado en los últimos años ha sido el de la bicicleta. Primero por la conciencia sostenible que ha ido creciendo entre nosotros a lo largo de este tiempo, que nos invita a buscar medios de transporte alternativos y menos contaminantes. Y en segundo lugar la pandemia, que ha disparado la demanda de estos productos por muchas razones, primero por la necesidad de salir al aire libre y disfrutarlo tras el confinamiento, y por la gran escasez de ellas que hay ahora en el mercado por el parón industrial de la pandemia. A esto le ha acompañado un aumento considerable de los precios de las bicicletas, sobre todo eléctricas, y por tanto su valor. Así que mejor que junto a la nueva bicicleta hacernos con un dispositivo que pueda evitar en la medida de lo posible que nos la roben, o al menos tenerla siempre localizada, y que podemos comprar ahora en Indiegogo.

Así es MaxTracker

El concepto de localizador GPS para poder tener siempre controlada nuestra bicicleta no es ni mucho nuevo. Hay muchos dispositivos en el mercado que nos ofrecen esta funcionalidad en un rango de precios muy variado y con diferentes formatos. En esta ocasión nos fijamos en uno que ha llegado ahora a Indiegogo, y que nos interesa porque tiene la apariencia del tradicional portabidones de las bicicletas, aunque hay que reconocer que en cuanto al diseño es bastante llamativo y futurista, aspecto que podría también llamar la atención de los cacos. La principal ventaja de este dispositivo es que con él podemos mantener controlada la bicicleta, incluso en el caso de que los amigos de lo ajeno se hagan con ella.

No solo por contar con conectividad GPS, sino también por tener conectividad 5G o LTE, por lo que vamos a poder tener siempre acceso a su ubicación por muy lejos que se encuentre, ya que se conectará a las redes móviles para poder darnos la posición cuando lo necesitemos. Y no solo eso, porque nos enviará alertas en el caso de que haya algún movimiento no autorizado de la bicicleta. Esto quiere decir que, si hemos dejado la bici en la calle, y alguien intenta manipularla y por supuesto llevársela, vamos a recibir una notificación en tiempo real de que algo está pasando con ella. Incorpora una alarma de 120dB que se va a escuchar alrededor de nuestra bicicleta con mucha fuerza y va a alertar a las demás personas de que algo está pasando.

Es resistente al agua con certificación IP67, mientras que incorpora una batería que puede mantener encendido este dispositivo durante dos meses con una sola carga. Desde el móvil vamos a poder tener siempre a la vista la batería restante, para que no nos demos cuenta en el peor momento de que no tenemos suficiente batería para que funcione. Para poder conectarnos al dispositivo mediante LTE o 5G habrá que pagar una suscripción de 39 dólares al año, aunque si nos hacemos con él en Indiegogo nos saldrá gratis el primer año. Un dispositivo que se ha puesto a la venta en la plataforma de crowdfunding por 128 euros más gastos de envío. Se entregarán a partir del próximo mes de noviembre. La campaña ya ha conseguido de largo sus objetivos a falta de casi toda la campaña.