Con este original teclado podrás escribir hasta seis veces más palabras en un minuto

Los teclados no han cambiado prácticamente desde que el ordenador personal está presente en nuestros hogares o puestos de trabajo. En España los teclados QWERTY son los más comunes, siempre con la letra ñ tan característica. Pero estos teclados, aunque sean los más utilizados, no han estado solos en el mercado tradicionalmente, al igual que ocurría con el caso de las máquinas de escribir. Siempre existen algunas alternativas que nos prometen escribir más rápido, y de manera más cómoda. Exactamente lo que hace este nuevo teclado es simplificar al máximo la escritura, con dos objetivos, ganar velocidad y comodidad.

Así funciona el nuevo teclado Steno

No hay más que ver el aspecto del teclado para darse cuenta de que estamos ante algo muy diferente de lo habitual. De hecho, podemos comprobar cómo tiene menos teclas de las habituales, por ejemplo prescindiendo de teclas tan importantes como la letra C y otras similares. Pero todo tiene un por qué, y es que los creadores de este teclado lo han diseñado para que sea más rápido escribir.

Al haber menos teclas, al dominar su uso podremos pasar de escribir unas 40 palabras al minuto, hasta cerca de 250 palabras, lo que es una mejora espectacular respecto del teclado habitual. Pero lógicamente esto lleva consigo mucha práctica de este nuevo método, y por tanto habrá que tomárselo en serio para poder hacerse a un teclado que cuenta con muchas menos teclas y que por tanto necesita que asimilemos métodos totalmente diferentes.

En un ejemplo, muestran cómo la palabra gato en inglés, escrita como Cat, en este teclado se escribe Kat, al no existir la tecla C. Y así pasará con otras muchas palabras, la idea ha sido la de reducir al mínimo el movimiento de los dedos y así agilizar la escritura. No hay teclas, sino que se trata de botones táctiles, lo que presuntamente contribuye a que nuestros dedos sufran menos al escribir.

Además, al ser menos teclas, nuestros dedos y manos no se moverán prácticamente, por lo que evitaremos las habituales lesiones en las manos y extremidades superiores asociadas al uso intensivo de los teclados. Este teclado se conecta mediante un conector USB tipo C al PC, y necesita de una aplicación para poder convertir los caracteres a los de un teclado tradicional. No es caro, ya que se puede comprar en Kickstarter ya por unos 46 euros al cambio. Se comenzará a entregar en el mes de junio de 2024. Y cuando quedan 29 días por delante de campaña, ya ha superado los objetivos de financiación, por lo que ya está asegurada su fabricación y distribución.

Sin duda una manera diferente de escribir, que se acerca mucho a la mecanografía y que nos ofrece una forma más saludable y rápida de escribir, aunque desde luego no parece que se vaya a ser algo sencillo de llevar a cabo, necesitaremos de mucha paciencia. Pero si cuentas con el dinero y las ganas, desde luego puede ser una forma muy interesante de mejorar tu velocidad con el teclado, y por tanto mejorar tu productividad de forma espectacular.