Este nivel 3 en 1 de última generación no puede faltar en tu caja de herramientas

No nos engañemos, a quien le gusta el bricolaje no le importa gastarse un poco más en contar con las últimas herramientas para hacer de esos momentos de ocio algo aún más placentero. Y no digamos si profesionalmente necesitamos determinadas herramientas de medición en nuestra jornada laboral. Todo lo que sea ganar espacio en la caja de herramientas, siempre es positivo. Y eso es precisamente lo que nos ofrece este nuevo dispositivo 3 en 1, que nos permite hacer diferentes mediciones con la última tecnología y desde un mismo gadget.

Así funciona QUBE

Este nuevo dispositivo cuenta con tres funciones extremadamente útiles en el día a día de muchos profesionales y aficionados al bricolaje. El primero es el medidor de distancias. Este utiliza tecnología láser para ofrecernos una precisión con un margen de error de tan solo 2mm. Gracias a la luz láser de color verde podemos marcar fácilmente la zona sobre la que queremos basar la medición.

Además, como cuenta con una superficie magnética, podemos colocarlo cómodamente en multitud de superficies metálicas para llevar a cabo la medición, sin que se mueva de su lugar. También sirve de nivel, ya que, con este modo activado, solo tenemos que ir moviendo el dispositivo para en tiempo real ver en su pantalla los grados de inclinación que hay en cualquier superficie.

Sirve para encontrar ángulos, lo que unido a su construcción magnética nos permite encontrar el ángulo deseado fácilmente, gracias a la reacción en tiempo real de este medidor con lecturas precisas en su pantalla, sencillamente no volverás a equivocarte con un ángulo. Una interesante función es que se puede auto calibrar, para un uso aún más cómodo en el día a día de nuestra actividad profesional.

Tiene tres botones físicos que nos permiten cambiar rápidamente de modo de medición, adaptándose al instante a cualquier necesidad. Un dispositivo que utiliza la inteligencia artificial para poder identificar mejor las distancias en todo momento, sobre todo en el modo de medición de distancias, donde su uso con el sensor láser arroja lecturas ultra precisas.

Su pantalla LCD es a todo color, y dentro de ella podemos movernos por los distintos menús, donde podemos personalizar la experiencia de uso. Por ejemplo, eligiendo entre valores métricos o imperiales a la hora de las mediciones. Se carga mediante un conector USB tipo C. Tiene una batería de 1000mAh que nos proporciona hasta 12 horas de funcionamiento con una sola carga completa.

Es resistente al agua y el polvo con una certificación IP54, que, si bien no es ni mucho menos la más alta, sí que protege en muchos casos. Un QUBE que ha conseguido con creces su objetivo de financiación en Kickstarter, donde su precio parte de los 59 euros. Comenzarán a entregarse a sus Backers el próximo mes de agosto. Sin duda un dispositivo que además de versátil se ve muy bien construido, repleto de la última tecnología, y lo que nos parece más interesante, un precio realmente asequible.