Este "metro" inteligente arrasa en Kickstarter, se conecta a tu móvil y tiene dos pantallas

No hace falta ser un apasionado del bricolaje para tener en casa una cinta métrica o un “metro” como se le suele conocer coloquialmente. Y es que siempre viene bien tenerlo a mano para medir cualquier hueco u objeto en casa, con el objetivo de comprar nuevos muebles o por qué no, para hacer bricolaje. Y si no te conformas con tener un metro cualquiera en casa, en esta ocasión te traemos el que seguramente sea uno de los más avanzados del mercado en la actualidad. Ha llegado a Kickstarter, y cuenta con unas funcionalidades sorprendentes, y que sobre todo hacen de este dispositivo algo más útil aún.

Así es el T1 Tomahawk

Este nombre desde luego no parece el de una herramienta de bricolaje, sino más bien el de un misil o algún tipo de objeto igual de amenazante. Estamos ante una cinta métrica que sobre todo es resistente y muy práctica. Cuenta con dos pantallas, una de ellas es OLED, y nos muestra en tiempo real las dimensiones que estamos tomando, en realidad es algo así como una extensión virtual de la cinta métrica, y nos proporciona una forma más sencilla y cómoda de ver las mediciones. También sirve para acceder a los ajustes del metro, que también los tiene.

Pero además tenemos otra pantalla secundaria, esta de tinta electrónica, que nos ofrece en tiempo real un sumario de las últimas mediciones que hemos hecho, para que no se nos olvide todo aquello que hemos estado midiendo, y así poder combinarlas con las mediciones más recientes, y lógicamente también para poder completar las mediciones de objetos con varias caras. Pero aquí no acaba el despliegue de este metro, ya que también ofrece un método de alineación láser, que nos permite tomar siempre las mediciones de la forma más fiable posible, siguiendo la línea recta de los objetos y evitando así errores en la medición. Este láser se extiende 90mm en los laterales del metro, suficiente para alinearse frente a cualquier superficie.

Este láser también se puede utilizar para generar marcas, por ejemplo, si queremos marcar cada dos centímetros, el láser parpadeará con el movimiento de la cinta, y se proyectará de forma fija cuando hayamos llegado al lugar marcado para la medición, entonces solo tendremos que seguir la luz del láser para hacer la marca correcta. Un metro que cuenta también con un práctico soporte para llevar encima un lápiz, algo había que dejar a lo analógico. Y cuando decimos que es inteligente, es que cuenta con conectividad Bluetooth para que se conecte a nuestro móvil.

Al hacerlo se enviarán todas las mediciones que estamos haciendo en tiempo real a este. Además, podemos elegir entre tres sistemas de medición distintos, por supuesto entre ellos se encuentra el métrico. La batería del metro se carga mediante un conector USB tipo C, y nos da autonomía para varios días. Como os podíais imaginar no es un dispositivo barato, de hecho, en Kickstarter está disponible por 179 euros más los gastos de envío. Se enviará a sus compradores el próximo mes de diciembre.