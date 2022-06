Este gadget recarga la batería de tus AirPods mientras los escuchas

No cabe duda de que los AirPods se han convertido en los auriculares inalámbricos más populares de mercado, a pesar de que no son precisamente los más baratos. Y esto es algo que favorece la aparición de numerosos accesorios que son impensables encontrar en otros dispositivos móviles. En esta ocasión nos hemos fijado en un curioso accesorio para estos AirPods, que nos permite hacer algo bastante curioso, como es poder recargarlos mientas los estamos usando, algo que desde luego no podemos hacer habitualmente, ya que el estuche de carga solo funciona cuando los introducimos dentro, por lo que mientras es imposible usarlos.

Así son los UIXOO para los AirPods

En este caso estamos hablando de un accesorio que ya se ha financiado en Indiegogo, de hecho, el pasado 31 de mayo terminó su campaña, pero sigue siendo posible comprarlos. Y la verdad que nos ha parecido un dispositivo muy útil, como demuestra que ha alcanzado la financiación deseada. Pues bien, no se trata de unos auriculares, sino de un accesorio para los de Apple, ya que nos permiten recargarlos en marcha, sin necesidad de conectarlos a su estuche de transporte. De esta manera podemos ir por la calle escuchándolos a la vez que se cargan.

Eso sí, en el proceso perdemos algo de la independencia de estos auriculares, ya que es necesario conectar ambos a un cable de carga, que se conecta a la parte inferior de estos, la misma zona donde se recargan en su estuche. Unos cables que están unidos por la batería externa con la que cuentan, y que es al fin y al cabo la que nos permite usarlos mientras se cargan. Estos son compatibles con los AirPods, AirPods Pro y los AirPods 3. Lo más importante es la autonomía que nos ofrecen cuando lo usamos. Porque con una carga completa de este dispositivo se pueden obtener hasta 18 horas de autonomía con la batería integrada en el cableado.

Y con solo 5 minutos de carga se puede disfrutar de hasta 1 hora de reproducción. Por tanto, se puede hasta triplicar la capacidad de reproducción de los AirPods con este accesorio. Además, es un dispositivo muy ligero, ya que pesa solo 32 gramos. La batería de este accesorio cuenta con un conector USB tipo C, para poder recargarla cuando sea necesario, así como un indicador de nivel de carga de estos UIXOO. La batería de este dispositivo es de 200mAh, más que suficiente para todas esas horas de reproducción.

Al final lo que conseguimos con este accesorio es seguir utilizando nuestros AirPods aunque se hayan quedado sin batería, sin tener que esperar a su estuche, algo que podremos seguir haciendo siempre que queramos. Vamos, que convierte a los AirPods en unos auriculares de cuello con una gran autonomía. Podemos comprarlos ahora en Indiegogo por 47 euros al cambio. Se entregarán el próximo mes de agosto de 2022. Sin duda un dispositivo que para algunos usuarios podría ser de utilidad, sobre todo si usan sus AirPods de forma intensiva y no tienen tiempo ni para recargarlos.