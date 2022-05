Con este gadget puedes lllevarte Alexa a cualquier parte

Con el buen tiempo siempre apetece salir a pasar tiempo al aire libre, ya sea en la playa, la montaña o sentarse justo a la piscina. Cualquiera de estos lugares es bueno para relajarse leyendo un buen libro o escuchando nuestra música preferida. El gadget del que te vamos a hablar a continuación para disfrutar de la compañía de Alexa.

Basa de con Batería para Echo Dot 4

Las altas temperaturas nos invitan a salir de casa y disfrutar del aire fresco. Sentarnos a tomar el sol y leer nuestros títulos preferidos en nuestro Kindle mientras escuchamos nuestros temas preferidos, puede ser unos de los mayores placeres. Ir siempre acompañado del asistente de voz Alexa es posible, gracias a la aplicación móvil podemos preguntarle lo que queramos siempre que lo necesitemos. Hasta ahora no era posible llevarnos nuestros altavoces inteligentes a ninguna parte, su sistema de alimentación no permitía mantenerlos conectados al suministro eléctrico de otra forma que no usando para ello el cable de conexión incorporado.

Pero con la llegada de la cuarta generación del Echo Dot, esto ha cambiado. Este compacto pero potente altavoz permite transportarlo a cualquier parte y ser nuestro mejor compañero. Esto es posible gracias a la base de carga Mission. Un gadget que se adapta a la perfección al altavoz sin afectar a la calidad de sonido, además cuenta con el certificado Made for Amazon. Su precio de venta es de unos 29,99 euros.

Base con batería Made for Amazon | mission

Su uso es muy sencillo tan sólo debemos colocar nuestro Echo Dot sobre la base y conectar el cable de corriente, una vez completado el ciclo de carga ya podemos llevarlo a cualquier parte y usarlo sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. La batería tiene una autonomía de 5 horas en las que podrás disfrutar de todas las ventajas del asistente de Amazon. Para hacer uso fuera de casa, donde no tengamos acceso a una red WiFi, siempre podemos crear un punto de acceso a Internet desde nuestro móvil y compartir nuestra tarifa de datos para no perdernos nada. En este caso debemos tener en cuenta del gasto que esto supone, aunque si tienes tarifa de datos ilimitados esto no será ningún problema.

Pídela a Alexa que reproduzca tus canciones preferidas o te lea un audiolibro, también podemos pedirle que abra alguna skill o juego para mantenernos entretenidos, una vez conectado no tendremos ningún problema para hacer un uso intensivo de todas sus funciones. Además, si o queremos hacer uso de los datos móviles de nuestra tarifa, también podemos conectarnos a través de bluetooth y enviar contenido al altavoz.

No sólo es pequeño y compacto, sino que además es muy ligero y podemos llevarlo en cualquier parte sin ser algo aparatoso de transportar. Úsalo como quieras tanto dentro como fuera de casa, la terraza o incluso hasta el jardín. De este modo, además de disfrutar de sus canciones preferidas, también podrás darle las ordenes pertinentes que te ayudan a controlar tu hogar digital, ya sea que haga funcionar la aspiradora o conecte el ventilador, mientras nosotros disfrutamos del día.