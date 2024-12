Este gadget puede ayudarte a poner a punto tu coche antes de viajar en Navidades

Mantener nuestros vehículos en condiciones óptimas garantiza su buen funcionamiento. Así como adelantarnos a posibles averías que nos pueden complicar la vida. Sobre todo, en estas fechas en las que muchos usuarios se preparan para las vacaciones navideñas. Ya sea por un viaje de placer o para volver a casa, como cada año para disfrutar de las fiestas con la familia, millones de personas se van a desplazar en coche en los próximos días, si no quieres que el coche te arruine las vacaciones puedes testear el estado de tu coche y ver que todo funciona correctamente con la ayuda de este gadget.

Revisa que todo está bien antes de salir de viaje

Ya no quedan casi coches en los que no salte el aviso de mantenimiento. Tras recorrer unos determinados kilómetros o pasado cierto tiempo, se enciende el testigo que nos indica que debemos pasar por el taller. Aunque nunca está de más, sobre todo antes de salir de viaje comprobar el estado de nuestro vehículo. Si no quieres acudir al taller para una revisión rutinaria y prefieres hacerlo tú mismo, puedes optar por usar un conector OBD como tantos hay en el meracdo, un pequeño dispositivo que se conecta a la centralita del vehículo y permite realizar un diagnóstico preciso del estado de tu coche.

Un OBD de Carly | Carly

Un buen ejemplo de este tipo de dispositivos es este Carly OBD2, que a través de nuestro teléfono móvil podemos acceder a todos los datos relativos a la mecánica de nuestro coche. Cuenta con una aplicación de gestión que es compatible tanto para iOS como para Android. Al mismo tiempo que lo es con casi todas las marcas de automóviles, obteniendo un diagnóstico a nivel mecánico. Un dispositivo que podemos usar por tiempo ilimitado, ya que dispone de garantía de por vida, así como actualizaciones y servicio de atención al cliente. Aunque para disfrutar de todos sus ventajas tenemos que pagar mensualmente una suscripción.

Si te dispones a emprender un viaje, es recomendable además de mirar la presión y el estado de las ruedas, si se encienden las luces o si los niveles de los líquidos son correctos, el estado de todos los sistemas de nuestro coche, si hay desgaste de piezas o hay algún indicio que nos indique que podríamos sufrir una avería. Algo que además de arruinarnos, el viaje puede ser bastante desagradable, sobre todo por la época del año en la que el mal tiempo es la constante predominante, con bajas temperaturas, viento e incluso lluvia o nieve. Por lo que es mejor ser precavido y realizar las reparaciones necesarias antes de iniciar el viaje.

Uno de los problemas más frecuentes a los que nos enfrentamos es la descarga de la batería, de la noche a la mañana, podemos encontrarnos con que el coche no arranca por este motivo, ya sea porque ha perdido toda su carga o se ha deteriorado. Para evitar este tipo de sorpresas, la app nos ofrece un monitoreo semanal del estado general de la batería, en el que encontramos datos como el porcentaje de carga o la vida útil que le queda antes de dejarnos tirados.