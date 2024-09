Este gadget convierte tu teclado en una máquina de escribir sin distracciones

El término de máquina de escribir tiene claras connotaciones de otras épocas, de objeto vintage, retro y en desuso. Pero en la actualidad puede seguir utilizándose para describir ciertos dispositivos electrónicos que, si bien no son como tal una de estas máquinas, sí que tienen un funcionamiento similar. Y es que se trata de dispositivos exclusivamente diseñados para escribir, y eso en estos tiempos de redes sociales y notificaciones sin fin quiere decir que son dispositivos sin distracciones. Y este nuevo dispositivo que hemos conocido le da una nueva vuelta de tuerca a estos gadgets.

Así funciona BYOK

Sus creadores lo denominan como la herramienta de escritura sin distracciones definitiva, y la realidad es que puede serlo, porque lleva este concepto a otro nivel y lo hace mucho más accesible. Porque toma como referencia a los dispositivos de escritura de Freewrite, que es el fabricante que monopoliza actualmente este segmento, y extrae lo mejor de ella, y lo quita de parafernalias. Este producto es básicamente una pantalla LCD a la que podemos conectar cualquier teclado.

De esta forma, podemos ver lo que estamos escribiendo en ella en tiempo real, y también es posible, como en las Freewrite, guardar los documentos en la nube. Por lo que al final obtenemos las mismas funcionalidades de la Freewrite, pero con un precio mucho más accesible, y también por qué no decirlo, con un tamaño infinitamente más compacto. Este dispositivo nos garantiza que no tendremos distracción alguna mientras escribimos, algo que es esencial para poder ser más productivos.

Y es que el uso es muy simple, solo tenemos que colocar esta pequeña pantalla sobre un pequeño soporte, que puede ser de nuestra elección, y conectarlo a nuestro teclado. Podemos hacerlo bien mediante un cable USB, o a través de la conectividad Bluetooth, si es que este cuenta con ella. BYOK es muy compacto, y nos cabe en el bolsillo del pantalón perfectamente, y en su pequeña pantalla pueden aparecer varias líneas de texto, más o menos cinco, aunque depende del tamaño de este que configuremos.

Gracias a su tecnología, con una sola carga y al máximo de brillo podrá permanecer encendido hasta 5 horas, mientras que si el brillo está al mínimo esto puede dispararse hasta las 20 horas. Con esta pantalla no hay lags ni retrasos entre lo que pulsamos y lo que vemos en la pantalla. Ahora bien, no esperéis una pantalla de tinta electrónica como la de las Freewrite, ya que en este caso la tecnología es LCD. Esto explica quizás que la autonomía, aunque notable, no se parezca a la de una pantalla eINk, que puede durar semanas encendida con una sola carga.

Y es que, por la noche, podremos escribir en ella con el brillo en el máximo nivel, aunque habrá que comprobar in situ si esta pantalla protege nuestra vista o puede llegar a fatigar, ya que no queda claro si la iluminación es indirecta. Y todo por un precio que prácticamente un tercio de la Freewrite más barata. Porque podemos comprarlo en Kickstarter por 127 euros al cambio. Comenzará a entregarse en marzo de 2025.