Este gadget convierte en inteligente cualquier llave de la luz de tu casa

La domótica nos lleva acompañando muchos años, los sistemas de automatización de dispositivos electrónicos en los hogares es algo bastante veterano. Pero mientras que antes era algo solo reservado a quienes podían permitirse pagar varios miles de euros en un sistema de domótica para el hogar integrado, y que normalmente no era compatible con productos de terceros, hoy en día es posible contar con multitud de dispositivos conectados en nuestro hogar por una mínima parte del dinero que necesitábamos antes. Dispositivos compatibles con Alexa, Google Home o Homekit de Apple. Philips es una de las firmas más activas en este aspecto, y nos permite ahora convertir cualquier interruptor de la luz de casa en un dispositivo inteligente.

Enciende las luces con comandos de voz o desde el móvil

La gama de dispositivos Hue de Philips es probablemente la más reputada del mercado del IOT actual, es verdad que sus productos son más caros que los de su competencia, pero son sin duda sinónimo de calidad y máxima compatibilidad. Ahora la firma ha lanzado oficialmente un dispositivo que hace unas semanas avanzó. Se trata de un dispositivo que convierte en inteligente cualquier llave o interruptor de la luz que tengamos instalado en nuestra casa. Actualmente para poder tener unos interruptores inteligentes de la luz solo tenemos la posibilidad de comprarlos con conectividad Wifi integrada.

O bien hacerse con un relé Wifi que pueda hacer de puente entre el interruptor y los asistentes de voz. En este caso es un dispositivo más parecido a este. Ya que se introduce en la llave de la luz, y se conecta a los propios cables de la llave. Por tanto al estar conectado a los dables de la luz del interruptor abre o cierra la corriente cuando nosotros se lo pidamos. Se trata de un dispositivo de pequeñas dimensiones, de 43,3 x 38 x 10,2 mm, que cabe dentro de la mayoría de interruptores del mercado. Eso sí, hay un aspecto que no nos ha parecido demasiado acertado. Y es que cuenta con una batería incorporada que tiene una autonomía aproximada de cinco años.

Por tanto tras ese tiempo o antes, nos tocará volver a cambiar la pila que le da energía, de lo contrario no podrá funcionar de manera inteligente el dispositivo. El dispositivo estará a la venta en Europa la próxima semana. Aunque hay que reconocer que cuando hemos conocido nos hemos quedado bastante contrariados. Un módulo cuesta 40 euros, mientras que el pack de dos tiene un coste de 70 euros. Algo un tanto absurdo si tenemos en cuenta que un interruptor con Wifi sencillo puede valer entre 10 o 15 euros, mientras que uno múltiple puede superar por poco los 20 euros. Otra cosa es que ya contemos con multitud de dispositivo Hue y con el puente de estos dispositivos, entonces sí podría ser una buena compra, sobre todo si no nos importa hacer este desembolso y no queremos cambiar la apariencia de los interruptores.