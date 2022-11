Con este diminuto cubo puedes controlar todo tu hogar conectado

El hogar conectado es una realidad en muchas casas españolas y de medio mundo. Y es que quien más y quien menos cuenta ya con un buen número de dispositivos inteligentes en su hogar. Los más populares son las bombillas o altavoces inteligentes, pero lo que es evidente es que cada vez son más con los que contamos y por tanto a veces puede ser un poco confuso controlar todos como nos gustaría, ya sea desde el móvil, los asistentes de voz o interactuando físicamente con ellos. Hoy hemos conocido la nueva generación del que sin duda es uno de los dispositivos más llamativos para controlar el hogar conectado de la manera más cómoda posible, y quizás más intuitiva. Hablamos del nuevo Aqara Cube T1 Pro.

Un Cubo para controlarlo todo

Sin duda es lo más llamativo de este dispositivo de Aqara, todo lo que es capaz de hacer con sus seis lados. Y es que no solo se trata de tocar los lados de este cubo, sino también de hacer gestos con él. Porque cada gesto se puede programar para que ejecute una rutina diferente. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de empujarlo sobre una superficie, rotarlo, tocar dos veces sobre la mesa, girarlo 180 grados, menearlo o girarlo 90 grados. Con cada una de estas opciones podemos ejecutar una rutina diferente.

Aqara Cube T1 Pro | Aqara

Por ejemplo, podemos decir que una vez rotemos el cubo se apaguen o enciendan las luces, o que se ponga a funcionar el purificador. Además, cada una de las caras de este cubo se pueden identificar como su número correspondiente en un dado, de hecho, vemos las inscripciones de cada uno de estos números en cada lado del cubo. Un cubo que es perfecto para los usuarios de iOS, ya que es compatible al completo con Apple Homekit, el hogar conectado de los de Cupertino. Pero también lo es con Alexa, lo que sin duda potencia al máximo su versatilidad con el hogar conectado, siendo de partida compatible con miles de dispositivos de IOT presentes en el mercado actualmente.

Así que sin duda este dispositivo definitivamente representa una manera muy diferente de controlar nuestro hogar conectado. Y lo mejor de todo es que es un dispositivo muy económico, para lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de este tipo de gadgets. El nuevo Aqara Cube T1 Pro se ha puesto a la venta ya en España, donde ya lo podemos comprar por 27,99 euros. Está a la venta en Amazon, por lo que podemos recibirlo en casa este mismo viernes. Eso sí, debes tener en cuenta que para utilizarlo hace falta contar con el Aqara Zigbee 3.0 Hub, que es el dispositivo que centraliza toda la comunicación con los dispositivos de nuestro hogar. Sin él no vamos a poder usarlo normalmente y no tendrá sentido hacerse con él. Desde luego un dispositivo original que puede ser un complemento útil y vistoso a nuestro hogar conectado, algo cada vez más habitual en los hogares españoles. Lamentablemente no se encuentra rebajado por el Black Friday.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo configurar a Alexa para que te avise cuando ha terminado la lavadora