Este dado inteligente y Bluetooth lleva tus juegos de mesa a un nuevo nivel

Los dispositivos inteligentes copan hoy el mercado tecnológico, con centenares de referencias que se conectan a Internet mediante Wifi o que se controlan desde el móvil con Bluetooth. Una tecnología que está llegando a objetos que a priori nunca hubiéramos esperado conectar. Es el caso del dispositivo al que nos referimos ahora, y que ha llegado a Kickstarter para arrasar en su campaña de financiación. Se trata de un dado inteligente, que promete darle un nuevo sentido a tus juegos de mesa, sea cual sea, sin duda el mejor ejemplo de que lo conectado e inteligente lo inunda ya todo.

Un sorprendente dispositivo para partidas más divertidas

Estamos ante un dado que tiene más que ver con los que utilizamos en juegos de rol y de mesa más especializados que el tradicional dado de seis caras. En este caso se trata de Pixels, un dado inteligente que está disponible en dos modelos diferentes. Uno de ellos cuenta con LED de colores programables que cambian de color por completo el dado. Mientras que el otro lo que ilumina son las inscripciones y números en él. De tal forma que con cada uno podemos programar un color determinado y adaptarlo al juego en el que lo estamos utilizando, ya que se trata de un dispositivo completamente inteligente.

Los desarrolladores de este dado están en conversaciones con los principales fabricantes de juegos de mesa para poder integrar este tipo de dado en sus juegos. Cuando lo conectamos al móvil este se puede programar para que emita determinados efectos de sonido. Cuando tiremos el dado, el teléfono reproducirá estos efectos de sonido para darle un mayor realismo al juego. Por supuesto la configuración de colores del dado se podrá elegir desde el propio teléfono mediante esta conectividad Bluetooth. Un dado que al conectarse con el teléfono puede mostrar en este el resultado de la tirada, ya que los sensores integrados pueden calcularlo.

Desde luego a estos auriculares no les falta de nada, como una funda con batería, para que siempre esté a punto para nuestras partidas. Eso es lo que ofrece este dado, que podemos guardar en la funda para que se cargue mientras no lo estamos utilizando, como si se tratara de unos AirPods. La batería ofrece una gran autonomía, de hecho con una sola carga podremos lanzar hasta 20000 veces el dado a la mesa, lo que sin duda es más que suficiente. Para poder cargarse por completo necesitamos que permanezca una hora cargando, lo que no es mucho si tenemos en cuenta las miles de tiradas que proporciona.

El nivel de personalización de este dado es total, pudiendo crear nuestros propios patrones para adaptarlo a la temática del juego o a su mecánica. La campaña de financiación está arrasando en Kickstarter, y a falta de 23 días se ha multiplicado por más de diez el objetivo inicial. Un dado que si lo compramos ahora en esta campaña lo recibiremos justo dentro de un año, en marzo de 2022. El precio del modelo estándar es de 22 euros al cambio, más los gastos de envío.