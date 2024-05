Este concepto imagina un Apple Watch X con cámara Facetime integrada

Los Apple Watch son wearables que han sufrido muy pocos cambios a nivel estético desde su lanzamiento. Apple ha conseguido como en otros de sus dispositivos un diseño icónico, que no necesita de muchos artificios para seguir seduciendo a los seguidores de la marca. Su mayor cambio lo ha protagonizado el Apple Watch Ultra. Ahora un concepto imagina cómo sería un modelo aún más avanzado de ambos, sobre todo por contar con una cámara frontal Facetime que sin duda podría dar mucho juego al reloj.

Así sería el Apple Watch X

Este concepto ha sido desarrollado por el estudio de diseño germano Wordsmattr, y que ha diseñado una nueva generación del reloj con un resultado bastante creíble desde luego y que no parece descabellado. Este reloj contaría como principal atractivo con una cámara Facetime integrada en su pantalla. Esta se encontraría en la parte superior, dentro de un orificio, como hemos visto en muchos móviles hasta ahora.

La cámara de fotos tendría una resolución de 8 megapíxeles, que permitiría hacer tantas fotos, como mantener videollamadas mediante Facetime, sin duda una característica que daría mucho juego a los seguidores de la marca. La otra novedad sería también muy interesante, hablamos del lector de huellas en forma de Touch ID, y que estaría integrado en la propia corona del reloj en borde lateral derecho. En el centro de la corona se integraría el lector, y por tanto ahí es donde tendríamos que reposar el dedo para identificarnos.

Quien sabe si con la cámara frontal también existiría la manera de desbloquear el reloj con el rostro. No sería algo muy fiable al no contar con un sensor LiDAR. Este reloj contaría con otra novedad, que en este caso sí que podríamos decir que sí habríamos esperado. Como es un sensor integrado en la correa capaz de medir la presión sanguínea del usuario. Esto es algo que ya hacen por ejemplo los Galaxy Watch de Samsung, pero que todavía no hemos visto en los Apple y que supondría sin duda todo un reclamo para hacerse con él.

Como vemos en la imagen, el diseño sería más parecido al de un Apple Watch Ultra, aunque fusionando su diseño con el de un iPhone 15, o futuro iPhone 16. Y lo decimos por los bordes rectos del reloj, y el acabado, que es bastante similar. Desde luego el concepto está muy conseguido, y cumple con su cometido, que no es otro que hacernos reflexionar sobre el futuro de los relojes de Apple.

Y sobre todo acerca de una función que no entendemos como hasta ahora no han implementado los fabricantes, como es esa cámara de fotos en el frontal, dentro de la pantalla. No obstante, es eso, un concepto, y la realidad es que de esperar que el nuevo Apple Watch 10 no aporte muchas novedades en estos aspectos, y vuelva a ser un reloj bastante conservador, como ya nos tiene acostumbrados Apple en los últimos años.