Este candado antirrobo para tu bici se controla desde el smartphone

Cada vez es más habitual gastarse mucho dinero en una bicicleta, y no es raro ver modelos de más de mil euros y bastante más que se venden con cierta alegría entre consumidores de todos los bolsillos. Y como es lógico, para protegerlas hay que invertir algo de dinero en un buen sistema antirrobo. Y como no podía ser de otra forma la tecnología también ha llegado con fuerza a este segmento, con nuevos dispositivos que nos ofrecen una manera diferente y sobre todo mucho más cómoda de poner y quitar el candado a nuestra bici cuando es necesario.

Así funciona LAAS Keyless O-Lock, el candado inteligente

Los candados son el accesorio indispensable para los que tenemos bicicletas y las dejamos cierto tiempo en la calle o en lugares públicos. Pues bien, en este caso el candado que ha llegado a Kickstarter nos ofrece unas características realmente interesantes para los que nos gusta la tecnología. Este nuevo candado tiene como principal característica el que no necesita llaves. Y esto es así porque es inteligente y se puede controlar íntegramente desde el teléfono móvil.

Aunque tiene un funcionamiento híbrido, no todo iba a ser automatizado. Porque ha sido diseñado para ser bloqueado de forma manual con nuestras manos, mientras que el desbloqueo solo se puede hacer a través de la app instalada en nuestro teléfono. Solo hay que emparejar el candado con nuestro móvil para que sea posible desbloquearlo pulsando un simple botón en la pantalla. Algo muy interesante de este método es que podemos compartir llaves virtuales con otras personas desde nuestro móvil. De esta forma esas otras personas podrán abrir igualmente el candado.

Esto es perfecto si compartimos el uso de la bicicleta, porque no hace falta que ninguno tenga llaves físicas para poder utilizarla. Lógicamente toda la información que se envía desde el teléfono al candado está encriptada, para que no se fácil de interceptar por parte de los hackers, en el caso de que quieran hacerse con ella. Además es un candado muy práctico y que necesita un mantenimiento mínimo. Cuenta con conectividad Bluetooth 5 para comunicarse con nuestro teléfono móvil, y hay que reconocer que no vamos a tener problemas de baterías.

Ya que en lugar de una recargable lleva una pila de botón CR123, que nos proporciona nada menos que 2 años de autonomía, por lo que va a ser insuperable en este aspecto. Su app es compatible tanto con iPhone como con móviles Android. Se trata de un dispositivo con un diámetro externo de 154,7mm, e interior de 106mm. Mientras que la cadena que protege la bici tiene un grosor de 10mm. Viene en tres acabados, en color acero, negro y cobre. La forma de usarlo es muy sencilla, y se ha diseñado para acoplarse a la rueda y guardabarros. Se ha puesto a la venta ya en Kickstarter, donde literalmente ha arrasado cuando queda aún un mes de campaña. No es barato, y su precio parte de los 89 euros.

