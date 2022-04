Con este accesorio tu iPhone convierte cualquier cámara analógica en digital

Hace ya 25 años que las primeras cámaras de fotos digitales comenzaron a ser algo al alcance de los consumidores en España. Fue el comienzo del fin de las cámaras analógicas, o al menos de su uso masivo, porque algunas marcas han podido conservar su negocio de cámaras de carrete. Con el tiempo la propia cámara digital ha desaparecido, integrándose en nuestros teléfonos móviles. Y aunque hemos visto muchos dispositivos capaces de digitalizar los carretes y fusionar la foto analógica con la digital, la realidad es que no hemos conocido una tan completa como la que os traemos hoy, y que se ha estrenado en Kickstarter.

Así es DIGI SWAP

Como decimos, ha habido muchas soluciones para digitalizar lo analógico, desde los escáneres caseros de negativos, hasta las cámaras digitales con impresoras instantáneas integradas. Pero este dispositivo que ha llegado a la plataforma de crowdfunding convierte de verdad una cámara analógica a digital. Y lo mejor de todo, lo hace aprovechando sus lentes tal y como si se tratara de una cámara analógica. Este accesorio se adapta a los iPhone, y se puede colocar en el interior de la cámara, ocupando el espacio en el que se encontraría la película del carrete.

Ahí es donde el adaptador fusiona las lentes del iPhone con las de la cámara original, y donde el teléfono puede captar toda la magia de las lentes originales de la cámara. Además, se sincroniza el obturador de la cámara con la del propio teléfono, de tal forma que cuando disparemos en la cámara analógica, automáticamente el iPhone guarde la imagen captada por esta. Hay que reconocer que es una gran idea, que permite utilizar la cámara original sin un carrete, obteniendo prácticamente los mismos resultados, con la diferencia de que podemos hacer disparos infinitos y compartirlos al instante con quien nosotros queramos en las rede sociales.

Pero la realidad es que quizás no estemos ante un dispositivo para todos los públicos, sino que está más orientado a profesionales de la fotografía, o aficionados con mucha experiencia, que quieran sacarle partido a una cámara analógica de calidad. No tiene mucho sentido hacer esto con una cámara normal y corriente de carrete. Pero sí que puede ser muy interesante con una Leica, Nikon, o Hasselblad antigua. Y también porque la colocación del adaptador es un tanto engorrosa para quien no tenga mucha experiencia en esto de la fotografía tradicional. Más que nada porque no es algo que podamos hacer en uno segundos, sino que nos llevará unos minutos hacer la adaptación.

Pero una vez hecha, los resultados no pueden ser mejores ni más sorprendentes, eso desde luego. Se trata de un artefacto fabricado en Japón, desarrollado por amantes de la fotografía y con materiales de mucha calidad. Este adaptador ha llegado de momento a Kickstarter, donde tiene un precio de partida de 170 euros al cambio, con las primeras entregas planeadas para el próximo mes de agosto de 2022. Sin duda una forma sensacional de sacarle partido a tus antiguas cámaras de fotos analógicas.