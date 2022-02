Este accesorio añade una pantalla secundaria a cualquier portátil

El ordenador portátil se ha convertido en los últimos años en el principal dispositivo para muchas personas más allá del teléfono móvil, incluso por delante del ordenador de sobremesa. Por eso cualquier dispositivo en forma de accesorio va a generar siempre mucha expectación entre los usuarios. Y el de hoy es de esos que sin duda puede ser una revolución para muchos de ellos. Porque se trata de un dispositivo innovador, no por ofrecer una pantalla secundaria, que no es la primera que conocemos, sino por lo ingenioso de su formato, que se adhiere a nuestro ordenador portátil, y le da un plus de productividad a nuestro ordenador portátil.

Una pantalla secundaria y deslizante

Ese es quizás el aspecto más llamativo de esta pantalla secundaria, el que se puede llevar siempre adherida a nuestro portátil para utilizarla cuando es necesario con solo deslizarla. Y es que esta pantalla denominada DUEX Max ha llegado a Kickstarter, donde ha arrasado, ya que a falta de 30 días para que acabe la campaña, ha alcanzado su objetivo, recaudando hasta 20 veces más. Esta pantalla secundaria tiene un tamaño de 14.1 pulgadas con relación de aspecto de 16:9, por lo que se puede acoplar a portátiles con pantallas de 15 pulgadas o más preferiblemente.

Lo más curioso es que la pantalla se acopla a la parte trasera de la pantalla del portátil, donde se esconde cuando no la usamos. Cuando toca utilizarla, solo basta deslizarla hacia la derecha, para poder utilizarla como un monitor o pantalla secundaria. Es una pantalla que cuenta con resolución Full HD, y que tiene unos bordes bastante delgados, ya que su pantalla ocupa un 85% del frontal. Además, tiene dos puertos USB, a los que podremos conectar otros dispositivos. La pantalla nos ofrece un brillo máximo de 300 nits, está disponible en cuatro colores diferentes, tiene una carga magnética también bastante pequeña, y un peso de 700 gramos, por lo que tampoco supone un gran peso adicional para nuestro portátil.

Este monitor que se acopla magnéticamente al portátil se puede orientar fácilmente a nuestro gusto. De tal forma que podamos ajustarlo al entorno lumínico y evitar reflejos. Una vez desplegamos el monitor secundario, hay que conectarlo al portátil mediante un cable USB para poder extender la visualización de la pantalla principal a la secundaria. Esta pantalla cuenta también con un sensor de movimiento, que permite que el monitor rote automáticamente la pantalla en base a su posición. Una pantalla que sin duda puede ser una perfecta alternativa a los tradicionales monitores o pantallas secundarias que necesitan de ser transportadas de forma independiente.

Una pantalla que llega a Kickstarter con un precio de partida de 185 euros al cambio, con gastos de envío adicionales. Lamentablemente la oferta de lanzamiento ya se ha agotado, que ofrecía la pantalla por 166 euros al cambio. Una pantalla que se entregará el próximo mes de abril, por lo que no habrá que esperar mucho tiempo. Sin duda un accesorio especialmente útil para muchos usuarios a los que se les queda pequeña la pantalla de su portátil.