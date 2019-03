Estas gafas de realidad aumentada usan el oído en lugar de la vista

El fabricante de equipos de sonido y auriculares Bose ha decidido transferir su experiencia de audio a un dispositivo tradicionalmente asociado con la vista: las gafas de realidad aumentada. Su proyecto piloto se llama Bose VR y tienen la intención de enviar diez mil unidades a desarrolladores y fabricantes para darle un empujoncito antes de un posible lanzamiento comercial.

Por fuera parecen unas gafas de sol sencillas y corrientes, no dan la impresión que tengan nada especial como si hacen otras gafas inteligentes. Todos los componentes están en las patillas. La diferencia es que utilizan el sonido para ayudarte a tener un contexto fuera de casa, además de escuchar música, obviamente.

Las gafas tienen dos altavoces integrados que suenan directamente en tus oídos sin necesidad de utilizar un auricular aparte y sin molestar a la gente de alrededor.

El dispositivo tiene sensores de movimiento y se conecta por Bluetooth para aprovecharse del GPS de tu teléfono. Las aplicaciones pueden aprovechar para introducir señales de audio o mensajes cuando ambos dispositivos estén conectados, algo que están trabajando con empresas como TripAdvisor o Yelp, pero que también es aplicable para apps de guías turísticas, de transporte o incluso de fitness.

El proyecto de Bose va más allá de las gafas, también quiere expandir el proyecto en cascos de bici o de moto. Los medios especializados que han probado el prototipo afirman que el sonido sorpende, incluso en condiciones en el que el ruido ambiente sea algo molesto.

Lo interesante es cómo se aprovecha de la localización de tu teléfono para saber donde estás en cada momento, además de poder ayudarte a obtener información de audio solamente con mirar hacia una dirección gracias a sus sensores de movimiento de cabeza. Los desarrolladores también pueden aprovechar los movimientos con la cabeza para sus aplicaciones, aunque ver a gente moviendo la cabeza por la calle puede resultar un tanto bizarro.

De momento no vamos a tirar cohetes con el invento, que ya vimos el pequeño pufo que fueron las gafas inteligentes de Google. Este nuevo 'gadget' no servirá de nada si los desarrolladores no apuestan por él y los usuarios puedan obtener información relevante y breve, por ejemplo, de un edificio o un restaurante al que estén mirando.

Este vuelco a la realidad aumentada, no obstante, puede ser interesante de cara al futuro, porque distrae mucho menos que una pantalla o una cámara integrada.