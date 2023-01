Estaciones de energía Wifi, la forma más asequible de almacenar energía de tus placas solares

Cada vez somos más las personas que estamos apostando por la energía verde que nos proporcionan las placas solares. Estas nos ofrecen una forma limpia de generar energía, incluso para abastecernos por completo en el hogar y para verter parte de esa producción a la red eléctrica. Pero hay veces en las que preferiríamos que esa energía no se vertiera, por muchas razones diferentes, pero la principal es que normalmente se paga ese excedente con un precio muy inferior al que pagamos el kilovatio a la distribuidora. Por eso existen las grandes baterías que se pueden colocar junto a los inversores. Pero el coste de estas es todavía muy elevado. Por eso las estaciones de energía Wifi son una excelente alternativa, intermedia podríamos decir, para almacenar la energía de las placas solares.

Generadores inteligentes para exprimir la producción de tu instalación solar

Como decimos, instalar una batería de gran tamaño para complementar nuestras placas solares puede suponer doblar el precio de la instalación, y aunque es verdad que también están subvencionadas con ayudas, sigue siendo un coste muy elevado. Por eso hoy os proponemos conocer lo que podemos hacer con una de estas baterías de menor tamaño, pero con la potencia suficiente para alimentar tu frigorífico o cualquier gran electrodoméstico. En mi caso acabo de estrenar una instalación fotovoltaica en el hogar, y a su vez me he hecho con uno de estos grandes generadores inteligentes.

La app de Ecoflow con la batería al 98% | Ecoflow

Concretamente se trata de un Ecoflow Delta 2, que tiene una capacidad de almacenamiento de 1kWh. Por tanto, estamos hablando ya de una capacidad importante. Cuenta con suficientes enchufes AC o USB como para alimentar a un gran número de dispositivos, desde tu móvil a una olla eléctrica, un tostador, el frigorífico e incluso tu lavadora o lavavajillas. Por tanto es una excelente opción como solución intermedia para almacenar energía y seguir consumiendo con energía verde incluso cuando ya no están produciendo tus placas.

Una Ecoflow Delta 2 con placa solar | Ecoflow

Estas baterías cuentan con un sistema de carga ultra rápida, que permite llenarla por completo en 50 minutos. Lógicamente podemos hacerlo mientras nuestras placas están produciendo, y después consumir esa energía cuando lo creamos necesario. Por ejemplo, para poner una lavadora cuando ha anochecido, o en un día nublado, cuando no hay una producción de energía suficiente. De esta manera digamos que consumimos la energía generada, pero en diferido. Lo mejor es que su potencia de salida le permite alimentar a los electrodomésticos más grandes, y no solo en casa, sino donde quieras.

Si te gusta salir de acampada o picnic, con este generador inteligente Wifi puedes consumir esa energía verde en todo los que quieras, desde cocinar con una plancha u olla en mitad del campo, a recargar tus dispositivos a toda velocidad. Además, si con el tiempo necesitas más capacidad de almacenamiento puedes comprar nuevas baterías y conectar varias entre sí. Incluso si no tuvieras una instalación fotovoltaica en casa, a esta batería le puedes conectar un panel solar para recargarla con energía generada por la luz solar.

¿Qué electrodomésticos puedes alimentar con esta batería?

Para que os hagáis una idea, ya que os hablo desde la experiencia personal, con esta batería he podido poner con una sola carga hasta tres lavadoras de 30 minutos, con el agua a 30 grados y con un centrifugado a 1200 revoluciones. También he podido poner las ollas eléctricas varias veces, para hacerte un plato de legumbre, para freír con la freidora de aire, y en general he podido suplir el consumo de los electrodomésticos que más consumen en casa con la energía que he recargado cuando hacía sol. Por supuesto es una inversión que se debe amortizar con el tiempo, pero es una excelente solución para que saquemos el máximo provecho a nuestras placas solares. Esta es a mi parecer la gran ventaja de estas baterías y de otras que existen por parte de otros fabricantes.

Además, puedes controlarla desde el móvil, abriendo los enchufes o desactivándolos cómodamente. Eligiendo la velocidad de carga, o incluso programando su funcionamiento en diferido, por ejemplo, programando una hora a la que quieres que comience a proporcionar energía o a recargarse, para que no lo haga a esas horas en las que no estás produciendo energía verde con tu instalación fotovoltaica. Su precio no es barato, todo hay que decirlo, ya que es de 1.199 euros, pero sí que puede ser una buena alternativa para no desperdiciar energía o malvenderla.