Esta pulsera te da una descarga eléctrica cuando te pasas con la comida o el tabaco

Los wearables normalmente tienen una función determinada, aunque generalmente están ligados a hacer deporte, alguna actividad en movimiento y por supueto a darnos la hora todos los días. Pero otros tienen una labor más diferenciada, que están más encaminadas a recordarnos nuestros objetivos y conseguirlos de la mejor manera posible.

Pavlok, una pulsera que te "electrocuta" cada vez que te pasas con algo

Sin duda cuando se trata de adelgazar o dejar de fumar, la voluntad es básica para poder alcanzar esos objetivos. Y muchas veces no tenemos a nadie que sea capaz de pararnos cuando ve que nos estamos pasando de comer, de fumar o de cualquier otro mal hábito, que en exceso siempre es malo. Los creadores de este wearables sin duda han pensado que una pequeña descarga eléctrica es mucho mejor que cualquier recomendación de una persona, o un recordatorio en el móvil.

Y eso es precisamente lo que hace la pulsera Pavlok 2, que nos envía pequeñas descargas cada vez que nos pasamos con algo, nos pasamos con alguno de nuestros objetivos vitales. Esta pulsera en forma de wearable la vende actualmente Amazon, aunque en su página oficial ya está rebajada, pero es una ayuda perfecta para poder cumplir nuestros objetivos y tener más voluntad de hacer las cosas que nos hemos propuesto.

Esta pulsera no da una descarga eléctrica de 350 voltios cada vez que caemos en algún mal hábito más de la cuenta. Esto quiere decir que cada vez que te fumes un cigarrillo de más,bebas una copa más de la cuenta, o comas más de lo que deberías, esta pulsera te entregará esa pequeña descarga eléctrica, que no te va a matar, pero sí que te va a molestar bastante y va a conseguir que temas la próxima vez que te vayas a atrever a saltarte la dieta.

Vamos, que cada vez que te pases comiendo pizza o cuando te enciendas un cigarrillo, vas a tener tu buena ración de descarga eléctrica. Una de las funciones más curiosas la ofrece su app, que también se pueden instalar nuestros amigos o familiares. Estos podrán enviar también descargas eléctricas, ordenando a la pulsera que nos la de cuando ellos piensen que nos hemos pasado de nuevo con alguno de nuestros hábitos.

Otra de las funciones útiles de esta pulsera es la de permitir que nos concentremos mejor a la hora de trabajar, de no dejarnos llevar por Internet y todas sus distracciones. De hecho su creador lo utilizó para no tener que entrar en Facebook mientras trabajaba, y asegura que su productividad se disparó, algo que creemos por completo, porque no hay nada como las redes sociales para distraernos en una jornada de trabajo.

Una pulsera de actividad que sin duda es un dispositivo de lo más interesante para poder centrarnos en el día a día, y no tener malos hábitos. Está disponible en su web oficial por 199 dólares, también está a la venta en Amazon de Reino Unido, pero de momento está agotada temporalmente.