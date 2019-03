Esta percha elimina el mal olor de tu ropa con ozono

Después de la ducha de rigor una buen desodorante es básico ¿verdad? O una colonia. Hasta ahí tenemos, más o menos, el 'kit' básico o el que todo hijo de vecino conoce. Pero ojo, que hay más elementos que pueden hacernos oler como las mismísimas rosas.

Por ejemplo, hay prendas a las que exponemos a olores muy intensos como barbacoas, humos de cocina o tabaco o, incluso, los efluvios propios de la práctica deportiva. Es posible que aunque laves dichas prendas con ahínco aún notes cierto olor que no te guste del todo. Pues para esos tejidos resistentes a los olores existe una percha que será tu mejor aliada.

Se trata de una percha-elimina olores que a simple vista parece una percha normal, solo que va adaptada con un cajetín que desprende ozono para acabar con el 97% de las bacterias que se quedan en nuestra ropa.

Su funcionamiento es sencillo, solo debes colocar la prenda sobre la percha, darle al botón de encendido y esperar a que tus prendas huelan a las mil maravillas. Y otra de las ventajas de esta percha es que puedes mezclar colores de ropa y usar con cualquier tipo de tejido, ya que no desprende detergentes ni ningún tipo de sustancia química que pueda dañarlos.

Realmente, el proceso lo puedes hacer al revés: primero cuelga tu ropa en esta super-percha o en perchas de alrededor para quitar el máximo de olor posible y después dale un buen lavado.

Porque no solo elimina los malos olores: quizás tienes una camisa que aunque esté limpia huele demasiado a tu perfume habitual y quieres un olor neutro. Pues esta percha también te puede ayudar con eso. Eso sí, deberás tener algo de paciencia o ser previsor en lo que te vas a poner, pues tarda entre 40 y 60 minutos en hacer efecto. Con pensar la noche de antes lo que te vas a poner vale.

También puede ser muy útil en los cambios de ropa de temporada ya que, aunque guardemos nuestra ropa de verano limpia, es inevitable que cuando la volvamos a sacar huela un poco a haber estado cerrada. Pues superpercha al canto. Además no es especialmente cara ya que la puedes tener por menos de 40 euros y funciona con cuatro pilas C, es decir, de la gordas de toda la vida.

Pero recuerda, usar esta percha no es sustitutivo de la lavadora a no ser que vivas solo, en un lugar muy apartado del mundo donde el resto de humanos no tengan que soportar tus olores. De nada.