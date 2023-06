Esta nueva pulsera inteligente se carga con tu calor corporal y energía solar

Los wearables nos llevan acompañando años con mucho éxito, hemos visto cómo estos dispositivos se han convertido en algo completamente cotidiano, con ejemplos de pulseras inteligentes ultra baratas que han brindado acceso a esta tecnología a público de todos los tipos. Y aunque parece un mercado bastante saturado y algo estancado, de vez en cuando hay algún fabricante que nos sorprende con funcionalidades totalmente nuevas. Y es el caso de esta pulsera que ha llegado a una campaña de Indiegogo para ofrecernos una manera de alimentarse más que novedosa, y sobre todo cómoda.

Así es MOTHER Bracelet

Desde luego es el principal argumento de venta de este nuevo wearable en forma de pulsera. Y es que no necesita recargarse. O, mejor dicho, no necesita que lo recarguemos nosotros, porque evidentemente de lo contrario no podría funcionar. Y ahí radica la diferencia, que no hace falta quitárselo de la muñeca para que la pulsera inteligente se recargue. Para ello utiliza tanto nuestro calor corporal como la energía solar para recargar su batería cómodamente, y también por qué no decirlo de una forma más sostenible.

Hacerlo de esta manera nos ahorra residuos electrónicos, como por ejemplo cables USB, cargadores adicionales, ya que con llevarla puesta en la muñeca esta siempre se va a mantener cargada. Por tanto, no se le puede asignar una autonomía determinada a esta pulsera, ya que en realidad se puede mantener encendida de manera perpetua gracias a esta tecnología híbrida de carga. Lógicamente para conseguirlo debe renunciar a ciertos aspectos habituales en las pulseras de este tipo, como una pantalla que consuma mucha batería. A cambio ofrece un LED que se ilumina para mostrarnos ciertos avisos, y también vibra.

Por eso al no haber pantalla, todo lo vemos reflejado en la de nuestro smartphone mediante la conectividad Bluetooth. Y es que este wearable nos ofrece principalmente el análisis de nuestra actividad física. Detallando los pasos que damos, la calidad y la cantidad de sueño nocturno, la funcionalidad de polígrafo, también podemos medir la temperatura corporal o consultar las calorías que hemos consumido a lo largo del día. Todo ello lo puede analizar gracias al sensor de aceleración de tres ejes con el que cuenta. Mide nuestro ritmo cardiaco. Todas estas métricas se sincronizarán cada mañana en el móvil para poder tener una idea más precisa de cómo nos ha ido el día.

Además, es resistente al agua, por lo que podemos utilizarla libremente en plena actividad física en el agua, nadando o bajo la ducha. Una pulsera que tiene un peso muy liviano, de solo 18 gramos, para el núcleo de la pulsera, y de 12 gramos para la correa. Es compatible tanto con iOS como con Android 7 o posterior. Una pulsera que acaba de llegar a Indiegogo, donde ya conseguido más de un mil por cien de su objetivo de financiación inicial. Y eso que no es una pulsera barata. Porque su modelo más accesible en promoción ahora tiene un precio de 485 euros. Las primeras unidades se comenzarán a entregar en diciembre de este año 2023.