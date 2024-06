Esta nueva micro cámara de acción es compatible con Find My de Apple

Las cámaras de acción dejaron hace años atrás su boom, tras lo cual han mantenido su cuota de mercado como un producto muy especializado y con unas características y diseño bastante homogéneos entre los diferentes fabricantes. Pero hoy conocemos un nuevo modelo que es un poco diferente en distintos aspectos. Es el caso de esta nueva cámara de acción de Insta360, la GO 3S, que cuenta con un diseño mucho más compacto, y por qué no decirlo, moderno y fresco respecto de los habituales modelos dentro de esta gama de productos. Vamos a conocer todos sus detalles, porque desde luego es una cámara que tiene mucho que decir.

Así es la nueva Insta360 GO 3S

Como decimos, lo más llamativo es el diseño, que no tiene nada que ver con las habituales cámaras de acción, que suelen ser mucho más voluminosas y de líneas rectas. En este caso la cámara es mucho más pequeña, y tiene un diseño más curvado donde el sensor ocupa gran parte de él. Hay que decir que esta es la actualización de un modelo ya conocido, que es prácticamente idéntico a este, pero que en su lugar ahora nos ofrece la funcionalidad Find My de Apple, para poder localizarla cómodamente.

Desde luego es el aspecto más atractivo de esta cámara, su diseño liviano, a pesar del cual no renuncia a una buena resolución, de hecho, ahora ofrece más resolución, con videos 4K frente a los de 2,7K a 30fpsde su predecesora, que no está nada mal para estas características. Más que una cámara de acción, con estas características y sobre todo con ese tamaño tan reducido, es una cámara perfecta para llevar con nosotros en el bolsillo y sustituir a nuestro smartphone en determinados casos.

Eso sí, esta cámara se convierte en un dispositivo de acción cuando se conecta magnéticamente a su Action Pod, que añade una pequeña pantalla al conjunto y le dota de un aspecto más similar al de este tipo de cámaras. Eso sí, este accesorio no es compatible con Find My, por lo que si no está unido a la cámara será imposible encontrarlo a través de la red de los de Cupertino. Ahora la nueva versión puede sumergirse más profundo en el agua, hasta 10 metros de profundidad, sin sufrir daño alguno.

Ahora también ofrece un nuevo modo de uso que permite grabar contenidos de forma similar a como lo haríamos con una lente de ojo de pez, gracias al modo MegaView. Además, incluye otro modo de uso que graba vídeos a intervalos, algo que puede dar un resultado final más parecido al de un vídeo en Hyperlapse. Además, puede detectar si estamos grabando el vídeo en horizontal o vertical, para en este último caso, optimizar el vídeo para que sea sencillo compartirlo en redes sociales, donde este formato es tendente. Una cámara que se estrena por unos 370 euros al cambio en Estados Unidos, para la versión que cuenta con 64GB de almacenamiento interno. Mientras que la de 128GB cuesta unos 400 euros al cambio.