Esta mascarilla te protege, se conecta a tu móvil y muestra mensajes animados gracias a sus LEDs

Las mascarillas se han convertido en un elemento más de nuestra moda diaria, y no por decisión nuestra, sino porque no hemos tenido otro remedio, como ya sabéis. Aquellas imágenes de países asiáticos donde tantas personas vestían mascarilla han dejado de ser exóticas para convertirse en nuestro día a día. Y como es lógico hay quien se conforma con mascarillas quirúrgicas para ir por la calle, pero otros buscan destacar más entre la multitud con mascarillas que no solo sean capaces de protegernos, sino también de dejar huella en los demás con un aspecto y características únicas. Ese es el caso de esta interesante mascarilla en la que nos fijamos hoy, y que integra una serie de LEDs para mostrar mensajes y gráficos en ella.

Características de la mascarilla Matrix LED

La firma Lumen Couture cuenta con un diseño de mascarilla tradicional, de color negro, pero entre su tela se integra un panel LED flexible que se puede adaptar a la forma de nuestro rostro, o al menos doblarse para que se adapte junto a la mascarilla a nuestra forma. La gracia de esta mascarilla es que además de protegernos como cualquier otra de los virus y del COVID-19 específicamente, también es capaz de conectarse a nuestro móvil para que desde este podamos editar los textos y gráficos que aparecen en la pantalla LED de esta mascarilla.

La clave está en la parte electrónica de esta mascarilla, ya que el panel LED nos ofrece una personalización completa, gracias a la conectividad bluetooth con la que cuenta. Con ella es posible sincronizarla con el teléfono móvil para actualizar los diseños que aparecen en la pantalla LED que se muestra en la propia mascarilla. Podemos editar las animaciones en forma de gráficos que se muestra, ya sea solo un mensaje de texto, del cual se puede editar la rapidez a la que pasa por delante y el estilo.

Así como si se trata de una animación, que también podemos elegir desde el propio smartphone. Esta mascarilla es reutilizable, y se puede usar también sin la pantalla, como cualquier otra mascarilla, ya que de esta manera se mejora la ventilación. Digamos que la pantalla LED es perfecta para utilizar la mascarilla en celebraciones manteniendo la distancia social a la vez enviamos un mensaje a todos aquellos que nos rodean. La mascarilla se puede lavar extrayendo la pantalla LED y toda la electrónica fácilmente. La pantalla LED de la mascarilla se puede recargar gracias a un conector USB con el que cuenta.

La batería y el cable de carga vienen ya incluidos con la mascarilla, que tiene un precio al cambio de 80 euros, lógicamente un precio elevado por la tecnología que integra. Es un producto de un fabricante que ya tiene mucha experiencia en esto de la moda interactiva, como demuestra su catálogo donde podemos encontrar todo tipo de piezas de ropa con una de estas pantallas integradas o todo un circuito de luces LED para que la fiesta no decaiga.