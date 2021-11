Esta maceta inteligente es también una mascota que cuida de tus plantas

No es la primera vez ni mucho menos que conocemos una maceta con propiedades inteligentes, ya en su momento, Parrot, el fabricante de manos libres y drones, tuvo su modelo con una acogida moderada. Ahora nos fijamos en un modelo completamente diferente, y que no solo es inteligente, sino que en realidad nos ofrece a toda una mascota que es capaz de transmitir todo aquello que podría estar sintiendo la planta en ese momento, de tal manera que siempre tengamos información acerca de lo que es necesario para que la planta siempre se encuentre en la mejor situación posible y con la máxima salud.

Así es Ivy, la nueva maceta inteligente

Esta maceta como veis no tiene un aspecto tradicional, sino que es más bien desenfadado, y lo más llamativo, tiene una pantalla en la parte frontal. Esta pantalla es LCD, de 16 bits, con una resolución 240x320 píxeles y cuenta con la funcionalidad Always On, básicamente puede funcionar ininterrumpidamente durante todo el día. En esta pantalla podemos ver los ojos y la pequeña boca de la mascota, en forma de asistente virtual, que cobra vida a través de este pequeño panel. Una pantalla con la que esta maceta cobra vida, y en base a sus gestos nos viene a decir qué es lo que necesita la planta en cada momento.

Por supuesto si necesita agua, nos dirá que tiene sed, si se encuentra en un lugar frío también nos lo indicará, y así una serie de mensajes visuales con los que sabremos en todo momento si la planta se encuentra bien, ya que es capaz de analizar la composición de la tierra y los niveles de humedad que tiene. Una vez que la rellenamos de agua, esta puede permanecer con humedad hasta 10 días, gracias a la auto dosificación con la que cuenta. Y no solo interactúa con nosotros gracias a sus gestos, sino que podemos también acariciar a la maceta para que esta sienta que estamos cerca y que la estamos haciendo caso.

Sobre todo, con la excusa de que, si nos preocupamos de esta mascota, como si fuera una mascota, nos estaremos preocupando también de la vida de la propia planta, que es algo de lo que lamentablemente muchas veces nos olvidamos bastante rápido. Cuenta con una batería de 2000mAh, que se carga a través de un conector USB tipo C, que nos proporciona una semana de autonomía cuando se carga por completo. Por tanto, estamos ante una maceta que no solo cuida de nuestras plantas, sino que además nos hace compañía virtual. Esta se encuentra disponible en Indiegogo, y quedando por delante toda la campaña, ya ha acumulado más del 600% del objetivo inicial. El precio al que se puede comprar es de unos 70 euros al cambio, mientras que quienes confíen en hacerse con ella la recibirán en sus domicilios a partir del mes de marzo de 2022. Sin duda un dispositivo de lo más interesante para cuidar de nuestras plantas, algo que no siempre lo podemos hacer como nos gustaría.