Esta luz de relleno para tu webcam también espanta a los compañeros molestos

Trabajar en equipo siempre es algo positivo, son muchas las cosas buenas que esto nos proporciona, aunque a veces se generan ciertas fricciones con compañeros que no respetan esos momentos en los que estamos concentrados. Para evitar estos problemas, no está de más hacerse con un dispositivo como el que os traemos ahora, y que hemos visto en Indiegogo. Se trata de una luz de relleno, que a la vez puede enviar señales a las demás personas, de que nos encontramos en un momento complicado y no podemos atenderles.

Así funciona la luz BRIGHTWELL 5 en 1

A primera vista se trata de un simple LED, con una peana y montura integradas, pero que, por lo ingeniosa de esta, puede transformar su uso en cinco vertientes diferentes. Al contar con 5 modos de iluminación, las formas de uso son otras tantas. Una de ellas es la luz de reunión, que nos ilumina con un tono favorecedor, y es ideal para esas reuniones que mantenemos por Zoom o cualquier otra app de este tipo, y que de alguna manera se puede usar como un anillo de luz para ellas.

El segundo modo es el de Happy Light, y como indica, es uno que nos anima literalmente, y ayuda a combatir el trastorno afectivo-emocional. Para ello utiliza un brillo ajustable de 10000LUX, que le da una verdadera inyección a nuestro estado de ánimo, y además nos aporta energía. Lo recomendable es usarla durante una hora. Otro modo es el de la luz de respiración, que nos ayuda a relajarnos y desestresarnos. Se trata de ejercicios basados en las técnicas de respiración en caja.

Otro modo es la luz de enfoque, que cuenta con un desarrollo rítmico, basado en dos patrones de luz y de movimiento. Con ella podemos ser más productivos y reducir al mínimo las distracciones que hacen que el día se alargue sin sentido. Por último, la que nos parece una luz más interesante y funcional. Se denomina Luz de ocupado, y como su nombre describe, indica a otras personas que nos encontramos muy atareados y no podemos atenderles en este momento.

Para que tenga efecto, sobre la montura se coloca encima de la pantalla, ya sea de un portátil o un monitor. De tal forma que el mensaje de BUSY en la parte posterior, se encienda cuando estamos en uno de esos momentos de tensión. Aunque no sepamos inglés, el color rojo ya indica también a quienes no lo conocen, que algo estamos expresando de manera negativa. Un dispositivo que se alimenta cómodamente desde un cable USB C.

Este nuevo BRIGHTWELL se acaba de estrenar en Indiegogo, donde ha conseguido su objetivo ampliamente. Algo en lo que habrá tenido que ver su precio contenido, ya que podemos comprar ahora dos unidades por menos de 50 euros al cambio. Las primeras unidades se entregan el próximo mes de abril. Si nos hacemos con una, nos costará algo menos de 25 euros. Lo malo, que de momento no se envían fuera de Estados Unidos, tocará esperar un poco más.