Esta llave USB es todo un disco extraíble que puedes proteger con tu huella

Las unidades de almacenamiento tradicionalmente eran pesadas y muy frágiles. Antiguamente era recomendable “aparcar” los cabezales de un disco duro antes de transportarlo, por ejemplo de viaje, para evitar posibles daños accidentales que se pudieran producir. Pero han evolucionado tanto las unidades que ahora podemos comprar productos tan sorprendentes como el que os traemos hoy, y que nos ofrece una capa adicional de seguridad con la que no podríamos haber tan siquiera soñado hace años. Se trata de una llave USB con una gran capacidad de almacenamiento que además es muy segura. Una forma muy sencilla de proteger tus documentos, fotos o vídeos de terceras personas.

Características del VAVA Portable SSD Touch

Estamos hablando de una unidad SSD, que como sabéis se han convertido en las más habituales en los dispositivos móviles, como pueden ser por ejemplo ordenadores portátiles e incluso de sobremesa, que ya cuentan con este tipo de discos primarios. Sus principales novedades es que tienen una velocidad de escritura y lectura mucho más rápida. Por eso se utilizan como discos de arranque, para que este sea más rápido. En este caso estamos ante una práctica llave USB.

Esta es compatible tanto con conectores USB tipo C como los clásicos tipo A, por lo que podrás conectarlo fácilmente a cualquier dispositivo con este tipo de conectividad. Es una unidad de almacenamiento sobre todo muy rápida, ya que puede transferir archivos a una velocidad de hasta 540 megas por segundo. Está disponible en versiones de 500GB, 1TB y 2TB. Además su diseño ultra delgado permite llevarlo fácilmente a cualquier sitio, incluso en un bolsillo del pantalón, porque además es más liviano, solo pesa 30 gramos. Su diseño además es resistente a los golpes, por lo que si se nos cae de manera accidental lo más lógico es que no sufra daño alguno, algo que no se puede asegurar en los discos duros tradicionales, incluso cuando hablamos de los externos.

Más segura

Aunque sin duda la función que nos parece diferencial en esta memoria es la seguridad. Ya que esta se encuentra garantizada gracias al lector de huellas que incorpora, además de manera muy elegante. Este tiene forma cuadrada, y está normalmente iluminado. Puede almacenar hasta un total de diez huellas diferentes, por lo que podemos configurar bien todos nuestros dedos, o bien los de varias personas, si por ejemplo se trata de una memoria familiar o de uso profesional para un equipo. Este proyecto ha recibido más de seis veces su objetivo de recaudación inicial, cuando aún quedan 45 días para que termine la campaña.

Una de las cosas que más nos gusta es que se entregará pronto a sus compradores de Indiegogo, el próximo mes de octubre, por lo que la compra es casi instantánea. Y además es relativamente barato si tenemos en cuenta toda la tecnología que incorpora. Porque la versión de 500GB parte de los 67 euros. El modelo de 1TB cuesta 110 euros, y el de 2TB 211 euros. Un disco extraíble USB que se envía también a España. Desde luego una compra perfecta si buscas proteger tus documentos más valiosos de esas miradas indiscretas.