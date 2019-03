Esta lámpara solo se enciende si guardas tu teléfono en un cajón: llega la tecnología para adictos al móvil

Tú eres esclavo de la tecnología y una lámpara quiere que ésta sea su rehén durante el tiempo que la uses. Desbloqueamos a diario el teléfono tantas veces que a veces no podemos parar ni cuando estamos tranquilos en casa, por lo que este invento va dirigido a aquellos que temen perderse un WhatsApp de su pareja o la última 'storie' de Instagram de la persona que te hace tilín.

El móvil a veces nos hace desvelarnos y consultarlo es lo primero que hace mucha gente nada más despertarse. Algo que es normal, pero cuando no somos capaces de leer diez páginas seguidas de un libro o ver tranquilamente un capítulo de nuestra serie favorita podemos estar padeciendo el síndrome del miedo a perderse cosas (fear of missing out).

El diseñador Klemes Schillinger, consciente de estas distracciones y otros problemas de productividad en el ámbito laboral y estudiantil, ha diseñado una lámpara de escritorio que sólo da luz si se coloca el teléfono en un cajón adjunto. Un mecanismo sencillo y que puede parecer torpe pero, a grandes problemas, a veces hay que tomar medidas drásticas.

Luz antidistracciones | Klemens Schillinger

Es complicado que esto se llegue a comercializar. Probablemente, quede una una idea primigenia para algo que ayude a desconectar en el futuro, pero pagar por algo que te alumbra a cambio de quitarte tu dispositivo puede sonar un poco chanante, aunque el diseño minimalista mole.

En un texto de su web, el diseñador cuenta que “el cajón es como un cofre mágico que requiere un objeto para que pueda funcionar, bloqueando su acceso mientras necesitas iluminación”. Puedes engañarla colocando cualquier otra cosa de peso, es decir, por lo que aparece en la descripción no necesitas conectar el teléfono para que funcione.

Algunas apps de complemento

Permitirse objetos de diseño caros está al alcance de unos pocos y, como no sabemos si esta idea prosperará, te proponemos tres aplicaciones para ayudar a tener tiempo de calidad en tu 'detox' digital.

Checky (Android / iOS) es una app poco molesta para revisar tus hábitos de uso del móvil y sirve para contar las veces que desbloqueas el terminal al día, para que te hagas una idea de tu conducta al usarlo.

Si necesitas estadísticas más completas, para comprobar a qué estás enganchado, QualityTime (Android) te ofrece un desglose más amplio de uso de apps, con gráficos y datos, además de la posibilidad de controlar el uso diario del smartphone y ponerte “a dieta” cuando te estés pasando de la raya.

Pero, si realmente lo que necesitas es ser más productivo, te aconsejamos que automatices tu teléfono con IFTTT o que eches un vistazo a nuestra selección de apps para mejorar productividad.