Con esta funda no volverás a perder el mando de tu Apple TV en el sofá

El Apple TV se ha convertido en el dispositivo por excelencia a la hora de hacer streaming para los usuarios de la manzana. Con este dispositivo obtenemos una experiencia de uso similar a la de los últimos Chromecast o los Fire TV Stick, pero con el toque personal que le da Apple a sus dispositivos. Este cuenta con un mando bastante completo, con el que podemos invocar a Siri, y por supuesto controlar todas las reproducciones que hacemos en este dispositivo multimedia. Pero a Apple se le ha olvidado añadir una funcionalidad que sin duda sería especialmente bienvenida en un dispositivo que utilizamos tanto a diario como los mandos a distancia. De eso se ha encargado ahora la firma de accesorios Nomad, que ha lanzado una nueva funda para el mando que incorpora una funcionalidad que nos parece genial.

Localiza tu mando en cualquier momento

Una funda para el mando del Apple TV no debería ser noticia, pero en este caso nos ha parecido especialmente útil, ya que ha sido diseñado para integrar en él un Airtag, que como sabéis es uno de los productos estrella de Apple en los últimos meses. Este permite localizar cualquier dispositivo de valor que tengamos, bien a través de la pantalla de nuestro teléfono, como mediante alertas sonoras, que nos permiten localizar rápidamente el lugar donde se encuentra el objeto. En este caso se trata de localizar dónde se encuentra el mando, algo bastante habitual sobre todo cuando lo perdemos en el sofá o en cualquier rincón del salón si tenemos niños pequeños.

La funda del mando de Apple TV | Nomad

Una funda que al poder integrar un Airtag permite localizarlo cómodamente como lo hacemos con cualquier otro objeto que localicemos de esta forma. Lo mejor es que el Airtag se integra sin que prácticamente se pueda notar su presencia dentro. Todo ello por estar fabricada de tal forma que el Airtag se puede colocar en su interior de forma sencilla. Por lo demás podemos contar con que la calidad de esta funda es máxima, fabricada en cuero de gran calidad, curtido en una de las curtidoras más veteranas de Estados Unidos, por lo que no hablamos de una funda cualquiera, sino de una de enorme calidad.

La funda del mando de Apple TV | Nomad

Lo mejor de este acabado en cuero es que no se resentirá con el uso, e incluso mejorará su aspecto cuanto más lo usemos. Vamos, una funda que le dará a nuestro mando un toque de elegancia y calidad. Pero sobre todo esa posibilidad de poder encontrarlo siempre que sea necesario con la ayuda de Siri o de nuestro iPhone, gracias al AirTag, que lógicamente no se incluye con la funda, sino que hay que comprarlo aparte. Esta funda no es barata, desde luego no como tantas hay de silicona. Un dispositivo que tiene un precio de 32 euros al cambio, y que se puede comprar desde su página oficial.

Sin duda una forma original de poder encontrar el mando cuando es un dispositivo especialmente propenso a perderse. Una funda que también puede darnos una idea para poder encontrar más fácilmente este mando, lo mismo para ello solo necesitaríamos un poco de cinta adhesiva y el AirTag, aunque el resultado no sería tan elegante.